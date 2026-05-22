Героя финала КХЛ очень сильно ждут в Америке! Сурин взял второй Кубок Гагарина и пока останется в «Локомотиве»

По ходу розыгрыша Кубка Гагарина вновь стали появляться разговоры о перспективах Сурина в НХЛ, можно было услышать мнение, что молодому форварду в лучшей лиге мира пока делать нечего. Напомним, Егор задрафтован «Нэшвилл Предаторз». Но в принципе, разговоры об отъезде и правда преждевременны, потому что у Сурина еще год по текущему контракту с «Локомотивом». Еще один полноценный сезон в КХЛ точно пойдет на пользу игроку. Собственно, так ответил на вопрос об отъезде в НХЛ корреспондентам и сам Егор, бросив, что у него еще год соглашения с ярославцами.