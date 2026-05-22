Героя финала КХЛ очень сильно ждут в Америке! Сурин взял второй Кубок Гагарина и пока останется в «Локомотиве»

В финальном для этого сезона и серии между «Локомотивом» и «Ак Барсом» матче большой вклад в победу ярославцев внес 19-летний Егор Сурин. Молодой нападающий «железнодорожников» забросил две шайбы в решающей игре. Эти голы стали первыми для Егора в финальном противостоянии, да и в целом плей-офф до вчерашнего дня он отличился лишь однажды. Свою первую шайбу этом розыгрыше Кубка Гагарина форвард забросил в седьмом матче серии против «Авангарда», сравняв счет в игре и переведя ее в овертайм, где ярославцы добыли победу. В прошлом плей-офф Сурин отличился пять раз.
После прошлогоднего успеха на Егоре лежали достаточно высокие ожидания, несколько раз по ходу чемпионата можно было услышать критику в адрес молодого форварда «Локомотива». Сам Егор в чемпионской раздевалке, общаясь с прессой, рассказал в том числе и о трудностях, с которыми столкнулся в этом сезоне:
«Наверное, конец сезона [был самым тяжелым отрезком в сезоне], ближе к началу плей-офф. Да и сам плей-офф тяжелый был. Не физически, а эмоционально. Для меня как для молодого игрока это первый такой длинный сезон, сыграл почти все игры в регулярке и в плей-офф. Приходилось искать эмоции, в этом помогают команда, тренер, поэтому спасибо пацанам и болельщикам», — сказал Сурин журналистам.
Действительно, несмотря на впечатление, что Егор уже привыкший к КХЛ игрок и вообще в лиге себя чувствует уверенно, только что завершившийся сезон был первым полноценным в карьере на взрослом уровне для молодого нападающего. Да и по многим показателям Сурин провел лучший в карьере чемпионат: за 57 матчей регулярки набрал 37 (15+22) очков, при том, что в декабре Сурин выбыл почти на месяц из-за перелома. А в плей-офф, несмотря на мнение, что был не так заметен, Сурин набрал восемь баллов против прошлогодних семи.
По ходу розыгрыша Кубка Гагарина вновь стали появляться разговоры о перспективах Сурина в НХЛ, можно было услышать мнение, что молодому форварду в лучшей лиге мира пока делать нечего. Напомним, Егор задрафтован «Нэшвилл Предаторз». Но в принципе, разговоры об отъезде и правда преждевременны, потому что у Сурина еще год по текущему контракту с «Локомотивом». Еще один полноценный сезон в КХЛ точно пойдет на пользу игроку. Собственно, так ответил на вопрос об отъезде в НХЛ корреспондентам и сам Егор, бросив, что у него еще год соглашения с ярославцами.
Зато «Предаторз», которые и так были в восторге от успехов своего проспекта в прошлом году, в этом продолжают восхищаться талантливым нападающим, а также с нетерпением ждут Егора в составе своей команды. В клубе заявили, что хотят подписать Сурина «как только, так сразу», а именно — после окончания его контракта в следующем мае:
«Нам придется подождать, когда закончится его контракт, и, как только он будет доступен, мы планируем подписать его и привезти сюда. Я думаю, он мог бы заиграть в НХЛ прямо сейчас, если учитывать тот вклад, который он вносит, выступая в по-настоящему хорошей лиге, в мужской лиге, и его качества сразу же проявятся здесь.
Конечно, нужно будет привыкнуть к маленьким площадкам, культурным особенностям и другим вещам в этом роде, но благодаря сочетанию габаритов, силы, конкурентоспособности и атакующего таланта, которым он обладает, у него был действительно хороший результативный сезон, и я думаю, что он быстро впишется и адаптируется здесь.
Мы рады, у него отличный заразительный характер. Мы с нетерпением ждем его здесь и надеемся, что увидим его тут уже по окончании следующего сезона», — сказал ассистент генерального менеджера и директор по скаутингу «Нэшвилла» Джефф Килти.
Ну, а пока «Предаторз» лишь ждут Егора Сурина в лагерь развития этим летом.
Надежда Тонконог