«Пока рано думать о третьем Кубке Гагарина — второй бы отметить»

Хоккеист «Локомотива» Алексей Береглазов — о новых вызовах, ближайших целях и работе Боба Хартли.

Источник: Известия

Ярославский «Локомотив» второй год подряд завоевал Кубок Гагарина. Для защитника «железнодорожников» Алексея Береглазова этот трофей стал уже четвертым в карьере. Ранее 32-летний хоккеист выигрывал главный приз КХЛ в составе магнитогорского «Металлурга» в 2016 году, омского «Авангарда» в 2021 и в прошлом сезоне с ярославцами. По числу побед в Кубке Гагарина он теперь уступает лишь Данису Зарипову, который поднимал трофей пять раз.

В интервью «Известиям» Береглазов оценил перспективы «Локомотива» защитить чемпионский титул и рассказал об адаптации главного тренера Боба Хартли. Прошлым летом канадский специалист сменил Игоря Никитина, который создал чемпионскую команду, но вскоре после триумфа неожиданно покинул Ярославль и возглавил московский ЦСКА.

— Не надоело выигрывать Кубок Гагарина в таких количествах?

— 100% нет (улыбается). Наш труд оценивается трофеями. И когда ты достигаешь цели, трудно передать словами ощущение радости от этого.

— Какие дальше цели? Есть задача превзойти рекорд Даниса Зарипова, пять раз выигрывавшего Кубок Гагарина?

— Цели сейчас побыть с семьей, восстановиться после тяжелого сезона, отдохнуть и просто сесть и вспомнить, как всё это было достигнуто, как мы к этому шли. А дальше начинать готовиться к следующему сезону.

— Вы под руководством Боба Хартли выигрывали пять лет назад Кубок Гагарина в составе «Авангарда». Ожидали, что после трех сезонов без работы он настолько удачно справится с чемпионским «Локомотивом» после ухода Никитина?

— Такая ситуация и для него была непростая — он ведь пришел в чемпионскую команду. Ему нужно было не разрушить то, что работает, что создано до него, но при этом внести какие-то свои идеи, индивидуально их внедрить в имеющуюся систему. Но с другой стороны, если человек ранее выигрывал во многих лигах, то почему ему было не сделать это и сейчас?

— Хартли в чем-то поменялся в методах работы по сравнению с временами в «Авангарде»?

— Боб не стал какие-то моменты менять на то, как он видит. Мы работали примерно в том же режиме, что и раньше. И Хартли старался очень аккуратно подходить к тому, где надо оставить как есть, а где что-то поменять.

— Прошлым летом, когда Хартли только назначили в «Локомотив», работавший с ним в «Авангарде» бывший председатель совета директоров омского клуба Александр Крылов отметил, что Боб едет в Ярославль без своего многолетнего помощника Жака Клутье, делавшего в омском штабе большой объем работы. Как Боб справлялся без Жака?

— Ему было непросто без привычного штаба, из которого полный сезон с ним провел только Сергей Евгеньевич Звягин. Все помнят, что у нас были передряги в первой половине сезона, уход из клуба Дмитрия Анатольевича Рябыкина, отвечавшего за игру в большинстве. Поэтому всем нам надо было по ходу сезона сплотиться, чтобы в том числе помочь и Бобу своей игрой.

Ближе к плей-офф нам удалось прийти к тому, что мы хотели. С тем же Клутье Хартли работал очень давно и звал его в Ярославль. Его отсутствие, как и уход Рябыкина осенью, создали сложности, но мы нашли нужный путь, чтобы хорошо закончить регулярный чемпионат и уже показать себя с лучшей стороны в плей-офф. Дальше уже шли от раунда к раунду.

— «Локомотив» как клуб уникален тем, что в основной команде на уровне КХЛ играет больше десятка местных воспитанников, которые знают друг друга с детства. Каково в такой коллектив вписываться со стороны?

— Я понимал, куда иду, когда в 2023 году подписывал контракт с клубом. Перед этим подробно поговорил с Игорем Валерьевичем Никитиным о целях команды, о том, в какой роли меня в ней видят. И очень приятно, что так сложилось, что выиграли Кубок Гагарина, к которому ребята долго шли. Главное, что в этом клубе всё подчинено спортивной составляющей и команда всегда ставит перед собой только самые высокие цели.

— «Локомотив» способен выиграть Кубок Гагарина в третий раз подряд, чего еще никому не удавалось?

— Конечно, способен. Никогда не говори «никогда». Мы не знаем, насколько сохранится нынешний состав. Но пока рано думать о третьем Кубке Гагарина — второй бы отметить.

Алексей Фомин