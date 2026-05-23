Судейский скандал в матче СКА, допинг и драка вратарей: безумный сезон КХЛ

«Мне уже давно хотелось подраться, это было таким незакрытым гештальтом, и сегодня возможность представилась. Я видел, что Адам чуть выдвинулся из ворот, поднял руку, я кивнул — вот и все. Один удар я пропустил, но если честно, то тяжело драться во вратарской амуниции. Не скажу, что я кем-то вдохновлялся в этом смысле, просто по молодости у меня были такие, скажем так, наклонности, тренеры были недовольны, пришлось меняться. Но подраться с чужим — почему бы и нет? Не жалею, что подрался и пришлось замениться, завели публику, такое нечасто увидишь. Не говорю, что я буду и дальше драться, но себя в обиду не дам. Сложно сказать, кто победил в драке. По попаданиям 1:1, а остальное судьи пускай решают», — делился впечатлениями Мишуров.