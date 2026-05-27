В дизайн Кубка Гагарина внесут изменения перед сезоном-2026/27

МОСКВА, 27 мая. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Глобальные изменения в дизайн главного трофея Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) — Кубка Гагарина — произведут перед стартом нового сезона. Об этом ТАСС рассказал создатель трофея Владимир Майзель.
Ранее ТАСС сообщал, что ярославский «Локомотив» 21 мая стал победителем Кубка Гагарина, в шестом матче финальной серии обыграв казанский «Ак Барс» (3:2). После этого на Кубке Гагарина не осталось места для шайб с надписями команд-победителей турнира. Прошедший розыгрыш Кубка Гагарина стал 17-м в истории. Президент КХЛ Алексей Морозов сообщил, что внешний вид трофея значительных изменений не должен претерпеть.
«Обсуждение по кубку у нас идет уже целый год. Предлагалось немало вариантов, моим предложением было увеличить в два раза количество шайб, расположить их определенным образом, увеличить в два раза количество табличек, — сказал Майзель. — Скорее всего, будет изменено количество шайб — сейчас их размещено 18 по кругу, и этот круг замкнулся. Диаметр шайб, конечно будет уменьшен, может разместим их в два ряда, в шахматном порядке».
«Кубок находится у “Локомотива”, мы только нанесем надпись команды-победителя, отгравируем имена игроков, тренеров и представителей команды на табличке, и целое лето кубок будет у хоккеистов. Перед сезоном трофей привезут к нам на реставрацию, и потом мы будем делать дополнения и переработку», — добавил он.
Майзель рассказал, почему на Кубок Гагарина не наносится название команды-победительницы сразу после окончания финала. «Беготня и спешка написания перед вручением ни к чему хорошему не приведет. У нас каменные шайбы, на них наносится надпись специальными приспособлениями. Вручную это нельзя сделать, иначе это будет сделано криво. Имена на табличке гравируются на станке, поэтому они наносятся ровно, и за 5−10 минут это не сделаешь. Поэтому кубок вручается с пустыми шайбами и табличками, только потом к нам его привозят в мастерскую. Только потом кубок забирают и с ним путешествуют», — прояснил он.