В дизайн Кубка Гагарина внесут изменения перед сезоном-2026/27

Майзель рассказал, почему на Кубок Гагарина не наносится название команды-победительницы сразу после окончания финала. «Беготня и спешка написания перед вручением ни к чему хорошему не приведет. У нас каменные шайбы, на них наносится надпись специальными приспособлениями. Вручную это нельзя сделать, иначе это будет сделано криво. Имена на табличке гравируются на станке, поэтому они наносятся ровно, и за 5−10 минут это не сделаешь. Поэтому кубок вручается с пустыми шайбами и табличками, только потом к нам его привозят в мастерскую. Только потом кубок забирают и с ним путешествуют», — прояснил он.