Квартальнов возглавит «Локомотив»

По информации «СЭ», Дмитрий Квартальнов сменит Боба Хартли на посту главного тренера «Локомотива».

Источник: РИА "Новости"

Контракт будет подписан по схеме «1+1». Квартальнов ждал предложения от своего нынешнего клуба, минского «Динамо», но так и не получил его.

В сезоне-2025/26 «Локомотив» под руководством Хартли выиграл Кубок Гагарина, победив в финале «Ак Барс» (4−2 в серии). После завершения сезона 65-летний канадец объявил о завершении тренерской карьеры.

Минское «Динамо» с Квартальным уступило «Ак Барсу» (0−4) в серии второго раунда плей-офф. В первом раунде минчане выбили московское «Динамо» (4−0).

60-летний Квартальнов с 2023 года возглавляет минский клуб и сборную Белоруссии. С 2017 по 2019 годы он уже тренировал «Локомотив». Также Квартальнов был главным тренером «Северстали», «Сибири», ЦСКА и «Ак Барса».