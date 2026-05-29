Радулов — об игре за сборную России: «Я уже все. Есть много классных хоккеистов»

«Эмоции от выигрыша Кубка Гагарина не улеглись, мы еще отмечаем. Просто чуть поспокойнее, дома с близкими, друзьями. Слухи о Квартальнове? Не знаю, когда объявят, будем смотреть. А сейчас дайте насладиться второй победой!» — цитирует форварда Sport24.
Также Радулов заявил, что уже не видит себя в сборной России.
«Запрет ИИХФ аннулировали? Здорово! Для нашего хоккея это будет круто. Дай бог. Я в сборной? Какая мне сборная? Я уже все. Есть много классных хоккеистов, которые играют намного сильнее. Удачи им!» — сказал он.
В сезоне-2025/26 39-летний Радулов набрал 52 (21+31) очка в FONBET чемпионате КХЛ. В плей-офф на счету форварда 17 (6+11) очков в 22 встречах.