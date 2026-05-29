«Спартак» продлил контракт с попавшемся на кокаине хоккеистом

В середине сентября 2025 года стало известно, что Морозова отстранили за положительную допинг-пробу. В конце октября хоккеист рассказал, что это был кокаин, в употреблении которого он раскаивается. Ему грозила четырехлетняя дисквалификация, но его отстранили только на месяц. В ноябре хоккеист продолжил играть за московский клуб.