«Спартак» продлил контракт с попавшемся на кокаине хоккеистом

Хоккейный «Спартак» продлил контракт с нападающим Иваном Морозовым, сообщается на сайте московского клуба.
Новое соглашение с 26-летнем хоккеистом рассчитано на один сезон.
В середине сентября 2025 года стало известно, что Морозова отстранили за положительную допинг-пробу. В конце октября хоккеист рассказал, что это был кокаин, в употреблении которого он раскаивается. Ему грозила четырехлетняя дисквалификация, но его отстранили только на месяц. В ноябре хоккеист продолжил играть за московский клуб.
Морозов выступает за «Спартак» с 2023 года, в прошедшем сезоне, включая плей-офф, он набрал 33 очка (13 голов + 20 результативных передач).