«Трофеи не выигрывают, а забирают — мы забрали то, что принадлежит нам»

Одним из ключевых событий финала Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Ак Барсом» стала травма нападающего Георгия Иванова в четвертом матче. При счете 2:2 в серии один из лидеров ярославцев выбыл до конца плей-офф, однако команда Боба Хартли сумела дважды победить (4:1 и 3:2) и завоевать трофей.
После травмы Иванова тренерский штаб перестроил звенья и вернул в состав Павла Красковского, который в шестом матче финала отметился двумя передачами. Форвард не играл с конца апреля, когда остался вне заявки после четвертой встречи полуфинала с «Авангардом». Тогда, несмотря на счёт 1:3 в серии, «Локомотив» совершил впечатляющий камбэк, выиграв ее благодаря двум волевым победам в двойных овертаймах. В интервью «Известиям» Красковский рассказал, как наблюдал за этим со стороны и готовился к возвращению в состав.
— Каково было возвращаться в состав в разгар финала?
— Фантастика! Это просто фантастика! Но я был готов к этому. Всё время готовился к тому, чтобы вернуться на лед.
— Что делали в те почти три недели, пока не играли?
— Что-то делал, что-то делал (улыбается). Занимался, тренировался, делал всё, чтобы быть готовым к возвращению. Очень плодотворные были тренировки, максимально выкладывался на них. Знал, что будет этот шанс сыграть. Но могу одно сказать: жизнь — лучший драматург! Эмоции перехлестывают от такого!
— Еще до травмы Георгия Иванова понимали, что будет шанс?
— Да, вне зависимости от повреждения Георгия я понимал, что возможность помочь команде у меня будет. Так и получилось. Счастье, что в итоге мы смогли выиграть Кубок Гагарина. Счастье и для меня, и для команды.
— Когда Иванов получил травму в четвертом матче финала против «Ак Барса» и стало ясно, что он выбыл до конца плей-офф, многие считали теперь Казань фаворит. За счет чего «Локомотив» всё равно сумел выиграть следующие два матча?
— Трудно выделить одну причину. Просто у нас классные парни все в команде, которые всегда бьются до конца от первой до последней секунды. Золотая команда.
— Вы потеряли место в составе после четвертого матча полуфинальной серии с «Авангардом», когда Омск повел 3:1. Как со стороны смотрелись последующие три победные игры "Локомотива, спасение в серии в целом и особенно отыгрыш с 0:2 на последней минуте шестого матча?
— Это не передать словами. У меня седых волос на голове стало в 100 раз больше (смеется). Со стороны это смотрится — просто ужас! Ты не можешь выйти на лед, а очень хочешь помочь своей команде.
— Было принципиально выиграть этот Кубок Гагарина, после того как год назад из команды ушел главный тренер Игорь Никитин?
— Как это понять «принципиально»? И вообще трофеи не выигрывают, а забирают.
— В чем разница между «выигрывать» и «забирать»?
— Ты забираешь то, что тебе принадлежит. И именно это мы сделали.
— Но неожиданный уход Никитина и его штаба после прошлогоднего триумфа как-то мотивировал дополнительно?
— Давайте не ворошить прошлое. Давайте говорить о настоящем.
— «Локомотив» способен в следующем сезоне третий раз подряд выиграть Кубок Гагарина?
— Всё в наших руках.
— В чем суть этой ярославской системы, что уже два года подряд главная команда сильнейшая в КХЛ с составом из большого количества местных воспитанников?
— Это не команда, а семья. В первую очередь это семья. Тут каждый бьется друг за друга.
Алексей Фомин