Хоккей. Чемпионат мира
16:20
Швейцария
:
Норвегия
Хоккей. Чемпионат мира
21:00
Канада
:
Финляндия
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
6
:
Монреаль
1
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Канада
4
:
США
0
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Норвегия
2
:
Латвия
0
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Швейцария
3
:
Швеция
1
«Трофеи не выигрывают, а забирают — мы забрали то, что принадлежит нам»

Хоккеист «Локомотива» Павел Красковский — о победе в Кубке Гагарина, камбэке с «Авангардом» и своем возвращении в финале с «Ак Барсом».

Источник: РИА "Новости"

Одним из ключевых событий финала Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Ак Барсом» стала травма нападающего Георгия Иванова в четвертом матче. При счете 2:2 в серии один из лидеров ярославцев выбыл до конца плей-офф, однако команда Боба Хартли сумела дважды победить (4:1 и 3:2) и завоевать трофей.

После травмы Иванова тренерский штаб перестроил звенья и вернул в состав Павла Красковского, который в шестом матче финала отметился двумя передачами. Форвард не играл с конца апреля, когда остался вне заявки после четвертой встречи полуфинала с «Авангардом». Тогда, несмотря на счёт 1:3 в серии, «Локомотив» совершил впечатляющий камбэк, выиграв ее благодаря двум волевым победам в двойных овертаймах. В интервью «Известиям» Красковский рассказал, как наблюдал за этим со стороны и готовился к возвращению в состав.

— Каково было возвращаться в состав в разгар финала?

— Фантастика! Это просто фантастика! Но я был готов к этому. Всё время готовился к тому, чтобы вернуться на лед.

— Что делали в те почти три недели, пока не играли?

— Что-то делал, что-то делал (улыбается). Занимался, тренировался, делал всё, чтобы быть готовым к возвращению. Очень плодотворные были тренировки, максимально выкладывался на них. Знал, что будет этот шанс сыграть. Но могу одно сказать: жизнь — лучший драматург! Эмоции перехлестывают от такого!

— Еще до травмы Георгия Иванова понимали, что будет шанс?

— Да, вне зависимости от повреждения Георгия я понимал, что возможность помочь команде у меня будет. Так и получилось. Счастье, что в итоге мы смогли выиграть Кубок Гагарина. Счастье и для меня, и для команды.

— Когда Иванов получил травму в четвертом матче финала против «Ак Барса» и стало ясно, что он выбыл до конца плей-офф, многие считали теперь Казань фаворит. За счет чего «Локомотив» всё равно сумел выиграть следующие два матча?

— Трудно выделить одну причину. Просто у нас классные парни все в команде, которые всегда бьются до конца от первой до последней секунды. Золотая команда.

— Вы потеряли место в составе после четвертого матча полуфинальной серии с «Авангардом», когда Омск повел 3:1. Как со стороны смотрелись последующие три победные игры "Локомотива, спасение в серии в целом и особенно отыгрыш с 0:2 на последней минуте шестого матча?

— Это не передать словами. У меня седых волос на голове стало в 100 раз больше (смеется). Со стороны это смотрится — просто ужас! Ты не можешь выйти на лед, а очень хочешь помочь своей команде.

— Было принципиально выиграть этот Кубок Гагарина, после того как год назад из команды ушел главный тренер Игорь Никитин?

— Как это понять «принципиально»? И вообще трофеи не выигрывают, а забирают.

— В чем разница между «выигрывать» и «забирать»?

— Ты забираешь то, что тебе принадлежит. И именно это мы сделали.

— Но неожиданный уход Никитина и его штаба после прошлогоднего триумфа как-то мотивировал дополнительно?

— Давайте не ворошить прошлое. Давайте говорить о настоящем.

— «Локомотив» способен в следующем сезоне третий раз подряд выиграть Кубок Гагарина?

— Всё в наших руках.

— В чем суть этой ярославской системы, что уже два года подряд главная команда сильнейшая в КХЛ с составом из большого количества местных воспитанников?

— Это не команда, а семья. В первую очередь это семья. Тут каждый бьется друг за друга.

Алексей Фомин