«Локомотив» поиздевался над регламентом КХЛ и расторг десять лидеров перед открытием рынка. Зачем он это сделал?

В последний день весны «Локомотив» расторг контракты сразу с десятью ведущими игроками — вратарем Даниилом Исаевым, защитниками Алексеем Береглазовым, Александром Елесиным, Рушаном Рафиковым и Андреем Сергеевым, нападающими Денисом Алексеевым, Георгием Ивановым, Артуром Каюмовым, Александром Полуниным и Максимом Шалуновым. В Ярославле не сошли с ума, а решили поиздеваться над действующим регламентом.
Уже 1 июня с этими хоккеистами можно будет заключить новые соглашения в качестве свободных агентов на другие суммы, чтобы иметь больше места под потолком. Очевидно, что разница компенсируется чемпионским бонусом, который может быть безлимитным и не учитывается в платежке. В апреле 2026-го в Правовой регламент КХЛ были внесены поправки с целью изменить отношение клубов к долгосрочным контрактам. В картинке из поста как раз есть нужный пункт. Далее цитата.
«Доходы хоккеистов в возрасте 21 года и старше, которые в период с 1 июня текущего года до 31 мая следующего года включительно расторгли старые контракты и подписали в этом же периоде новые контракты с одним и тем же клубом с уменьшением суммы заработной платы и (или) индивидуальных бонусов, учитываются в “потолке заработных плат” хоккеистов клуба в соответствии с условиями старого контракта».
Все смотрится красиво, умно и правильно. Хотелось даже поаплодировать мудрости боссов КХЛ и руководителей клубов. Однако есть одно жирное «но». Для обхода этого пункта сейчас достаточно было успеть расторгнуть старый контракт до истечения 31 мая, а уже с 1 июня возможно заключение нового с хоккеистом на любые суммы. Главное — соблюсти регламентный минимум в три миллиона рублей. Этим поспешил воспользоваться «Локомотив». То же самое, но в меньших масштабах сделал ЦСКА, расторгнувший контракты с Александром Самоновым и Денисом Зерновым.
Формально ничего клубы не нарушили, но от этого общее впечатление не меняется. Оно негативное. Другим и быть не может, когда вместо того, чтобы всем вместе делать лигу лучше, каждый решает свои местечковые задачи. В лучшем случае потешить собственное эго, а еще порадовать собственного босса. Интересная и соревновательная лига этим людям не нужна. Следовательно, и отношение к ним должно быть соответствующее. Бороться с этим надо продолжать. Отмена безлимитной премии за чемпионство становится обязательной целью для руководства КХЛ на ближайшее время.
Михаил Зислис