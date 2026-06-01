Дмитрий Квартальнов возглавил чемпиона КХЛ

Ранее в понедельник Квартальнов покинул минское «Динамо».

Источник: РБК Спорт

Ярославский «Локомотив» объявил о назначении Дмитрия Квартальнова новым главным тренером команды. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

60-летний специалист сменил на этом посту канадца Боба Хартли, который после двух подряд побед в Кубке Гагарина принял решение покинуть клуб.

Ранее сообщалось, что Квартальнов покинул пост главного тренера минского «Динамо» после трех сезонов в клубе. Также он ушел с аналогичного поста и в хоккейной сборной Белоруссии.

Это уже второй приход специалиста в ярославский клуб: ранее он возглавлял «Локомотив» в 2017—2019 годах, дважды выводил команду в полуфинал Кубка Гагарина, а затем ушел в «Ак Барс».

Квартальнов в КХЛ работал также с череповецкой «Северсталью» (2009−2012 годы), новосибирской «Сибирью» (2012−2014), московским ЦСКА (2014−2017) и казанским «Ак Барсом» (2019−2022). В сезоне 2014/15 тренер привел ЦСКА к золоту чемпионата России, которое вручалось по итогам регулярки КХЛ.

«Локомотив» под руководством Хартли обыграл «Ак Барс» в шестом матче финала и во второй раз подряд выиграл Кубок Гагарина. Свой первый Кубок «Локомотив» взял в прошлом году также 21 мая, переиграв в пяти матчах челябинский «Трактор».