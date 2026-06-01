Георгиев расторг контракт со «Спартаком» ради возвращения в НХЛ

Об этом сообщил агент голкипера Станислав Романов. По его словам, 30-летний вратарь намерен продолжить карьеру в Национальной хоккейной лиге.
«Контракт расторгнут. Цель — вернуться в НХЛ. Александр изъявил желание снова попробовать себя в НХЛ. Была такая договоренность», — цитирует Романова РИА «Новости».
Георгиев стал игроком «Спартака» в ноябре 2025 года. Его соглашение с московским клубом было рассчитано на два сезона.
За время карьеры в НХЛ российский голкипер выступал за «Нью-Йорк Рейнджерс», «Колорадо Эвеланш», «Сан-Хосе Шаркс» и «Баффало Сейбрз».
В составе сборной России Георгиев становился бронзовым призером чемпионата мира.