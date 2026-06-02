Хоккей. НХЛ
03.06
Каролина
:
Вегас
Хоккей. НХЛ
05.06
Каролина
:
Вегас
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Швейцария
6
:
Норвегия
0
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Канада
2
:
Финляндия
4
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
ОТ
Канада
2
:
Норвегия
3
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
ОТ
Швейцария
0
:
Финляндия
1
«Локомотив» заключил контракты с восемью хоккеистами

ЯРОСЛАВЛЬ, 1 июня. /ТАСС/. Действующий обладатель Кубка Гагарина ярославский «Локомотив» заключил контракты с восемью хоккеистами. Об этом сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Ранее ТАСС сообщал, что ярославцы расторгли контракты с десятью игроками команды.

Как сообщает пресс-служба КХЛ, «Локомотив» заключил двухлетние контракты с защитниками Александром Елесиным, Андреем Сергеевым и нападающими Максимом Шалуновым, Александром Полуниным и Георгием Ивановым. Однолетние контракты были заключены с вратарем Даниилом Исаевым, защитником Рушаном Рафиковым и нападающим Артуром Каюмовым.

Ранее КХЛ разрешила переподписывать контракты игроков с понижением зарплаты, однако в потолке в таком случае будет учтена предыдущая сумма. При расторжении соглашения и заключения нового с хоккеистом, ставшим свободным агентом, в потолке зарплат будет зафиксирована новая сумма. Потолок зарплат в следующем сезоне КХЛ составит 1 млрд рублей.