ЯРОСЛАВЛЬ, 1 июня. /ТАСС/. Действующий обладатель Кубка Гагарина ярославский «Локомотив» заключил контракты с восемью хоккеистами. Об этом сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Ранее ТАСС сообщал, что ярославцы расторгли контракты с десятью игроками команды.
Как сообщает пресс-служба КХЛ, «Локомотив» заключил двухлетние контракты с защитниками Александром Елесиным, Андреем Сергеевым и нападающими Максимом Шалуновым, Александром Полуниным и Георгием Ивановым. Однолетние контракты были заключены с вратарем Даниилом Исаевым, защитником Рушаном Рафиковым и нападающим Артуром Каюмовым.
Ранее КХЛ разрешила переподписывать контракты игроков с понижением зарплаты, однако в потолке в таком случае будет учтена предыдущая сумма. При расторжении соглашения и заключения нового с хоккеистом, ставшим свободным агентом, в потолке зарплат будет зафиксирована новая сумма. Потолок зарплат в следующем сезоне КХЛ составит 1 млрд рублей.