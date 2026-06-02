03.06
Каролина
:
Вегас
05.06
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Швейцария
6
:
Норвегия
0
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Канада
2
:
Финляндия
4
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
ОТ
Канада
2
:
Норвегия
3
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
ОТ
Швейцария
0
:
Финляндия
1
Логан Дэй стал игроком «Барыса»

Защитник Логан Дэй пополнил состав «Барыса». С игроком заключено одностороннее соглашение до 31 мая 2027 года, сообщает пресс-служба клуба.

Источник: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

31-летний американский хоккеист с 2024 года выступал за «Трактор». В 113 матчах КХЛ он набрал 34 (4+30) очка.

«Логан провел отличный сезон в “Тракторе”, став лучшим в команде по показателю полезности, — отметил генеральный менеджер “Барыса” Леонид Метальников. — Это надежный защитник, который здорово читает игру и обладает качественным первым пасом. Кроме того, забирает игру в меньшинстве и блокирует очень много бросков. Мы надеемся, что Дэй добавит нашей обороне характера и стабильности, а команде в целом — эффективности при выходе в атаку».