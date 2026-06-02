Хоккейный «Спартак» подписал новый контракт с американским рекордсменом

«Спартак» подписал новый контракт с американским защитником Джоуи Кином. Об этом сообщила пресс-служба московского клуба КХЛ.
Новое соглашение с игроком подписано действует до конца сезона 2028/29.
В минувшем сезоне 26-летний Кин установил рекорд результативности для защитников «Спартака», набрав 39 (9+30) очков в 63 матчах. Также Кин впервые принял участие в Матче звезд КХЛ.
Американец играл за «красно-белых» с 2022 по 2024 год, вернулся летом 2025-го. Всего на счету защитника 74 (19+55) очка за 171 матч в составе «Спартака».