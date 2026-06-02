Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
03.06
Каролина
:
Вегас
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.30
П2
3.10
Хоккей. НХЛ
05.06
Каролина
:
Вегас
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Швейцария
6
:
Норвегия
0
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Канада
2
:
Финляндия
4
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
ОТ
Канада
2
:
Норвегия
3
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
ОТ
Швейцария
0
:
Финляндия
1
П1
X
П2

Хоккейный «Спартак» подписал новый контракт с американским рекордсменом

Новое соглашение лучшего защитника-бомбардира «Спартака» Джоуи Кина действует до конца сезона 2028/29.

Источник: РБК Спорт

«Спартак» подписал новый контракт с американским защитником Джоуи Кином. Об этом сообщила пресс-служба московского клуба КХЛ.

Новое соглашение с игроком подписано действует до конца сезона 2028/29.

В минувшем сезоне 26-летний Кин установил рекорд результативности для защитников «Спартака», набрав 39 (9+30) очков в 63 матчах. Также Кин впервые принял участие в Матче звезд КХЛ.

Американец играл за «красно-белых» с 2022 по 2024 год, вернулся летом 2025-го. Всего на счету защитника 74 (19+55) очка за 171 матч в составе «Спартака».