Бывший игрок клубов НХЛ Евгений Свечников подписал контракт со «Спартаком»

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Серебряный призер молодежного чемпионата мира 2016 года Евгений Свечников подписал контракт с московским клубом Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Спартак». Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.
Соглашение с 29-летним форвардом рассчитано на два года.
В минувшем сезоне Свечников выступал за хабаровский «Амур», в 34 играх регулярного чемпионата он забросил 8 шайб и сделал 8 результативных передач. В КХЛ форвард также играл за нижегородское «Торпедо» и казанский «Ак Барс». В Национальной хоккейной лиге выступал за «Детройт», «Виннипег» и «Сан-Хосе».
В 2015 году Свечников был выбран «Детройтом» на драфте НХЛ под общим 19-м номером. В сезоне-2016/17 он стал победителем Американской хоккейной лиги в составе фарм-клуба «Детройта».