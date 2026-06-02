Бывший игрок клубов НХЛ Евгений Свечников подписал контракт со «Спартаком»

В минувшем сезоне Свечников выступал за хабаровский «Амур», в 34 играх регулярного чемпионата он забросил 8 шайб и сделал 8 результативных передач. В КХЛ форвард также играл за нижегородское «Торпедо» и казанский «Ак Барс». В Национальной хоккейной лиге выступал за «Детройт», «Виннипег» и «Сан-Хосе».