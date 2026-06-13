В «Локомотиве» не обсуждали возможность подписания контракта с Шипачевым

МОСКВА, 13 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Главный тренер ярославского «Локомотива» Дмитрий Квартальнов не обсуждал с руководством хоккейного клуба возможный приход Вадима Шипачева в команду. Об этом в интервью ТАСС рассказал Квартальнов.
Ранее ТАСС сообщил, что Шипачев, игравший под руководством Квартальнова в минском «Динамо», подписал контракт с уфимским «Салаватом Юлаевым».
«О Вадиме много говорить не надо, он пригодился бы любой команде. С руководством “Локомотива” о нем мы не говорили, — сказал Квартальнов. — Есть Александр Радулов, другие ребята, которые еще играли при мне и сейчас составляют опытный костяк в “Локомотиве”.
«Могу только сказать, что у Шипачева всегда на самом высоком уровне игра в большинстве. Но Вадим не нуждается в особом представлении — это опытный игрок, настоящий профессионал, стрессоустойчивый парень, в коллективе играет позитивную роль, учит молодежь. За те два года в Минске с ним он сыграл большую роль и помог многим ребятам вырасти до высокого уровня», — отметил Квартальнов.
39-летний Шипачев является олимпийским чемпионом (2018), серебряным призером Игр (2022), чемпионом мира (2014), серебряным (2015) и бронзовым (2016, 2017) призером мировых первенств, двукратным обладателем Кубка Гагарина (2015, 2017). Шипачев является лучшим бомбардиром в истории КХЛ (1 027 очков; 321 гол + 706 голевых передач), ему также принадлежит рекорд лиги по числу проведенных матчей (1 134).