В «Локомотиве» не обсуждали возможность подписания контракта с Шипачевым

«Могу только сказать, что у Шипачева всегда на самом высоком уровне игра в большинстве. Но Вадим не нуждается в особом представлении — это опытный игрок, настоящий профессионал, стрессоустойчивый парень, в коллективе играет позитивную роль, учит молодежь. За те два года в Минске с ним он сыграл большую роль и помог многим ребятам вырасти до высокого уровня», — отметил Квартальнов.