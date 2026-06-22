«Торпедо» продлило контракт с обладателем Кубка Гагарина Ткачевым

Ткачеву 32 года. Он был обменян в «Торпедо» в ноябре 2025 года из новосибирской «Сибири». Ранее в КХЛ форвард также представлял челябинский «Трактор», ярославский «Локомотив» и казанский «Ак Барс», с которым выиграл Кубок Гагарина в сезоне-2017/18. Также на его счету серебро Олимпиады 2022 года в Пекине и бронза чемпионата мира 2017 года в составе сборной России.