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«Торпедо» продлило контракт с обладателем Кубка Гагарина Ткачевым

«Торпедо» продлило контракт с нападающим Владимиром Ткачевым.

Источник: РИА Новости Спорт

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Нижегородское «Торпедо» продлило контракт с нападающим Владимиром Ткачевым, сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Соглашение с Ткачевым рассчитано до 31 мая 2028 года. В минувшем сезоне россиянин провел за «Торпедо» 47 матчей с учетом плей-офф и набрал 30 (14 голов + 16 передач) очков.

Ткачеву 32 года. Он был обменян в «Торпедо» в ноябре 2025 года из новосибирской «Сибири». Ранее в КХЛ форвард также представлял челябинский «Трактор», ярославский «Локомотив» и казанский «Ак Барс», с которым выиграл Кубок Гагарина в сезоне-2017/18. Также на его счету серебро Олимпиады 2022 года в Пекине и бронза чемпионата мира 2017 года в составе сборной России.