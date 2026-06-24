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«Авангард» объявил об уходе Фьоре

Канадский нападающий Джованни Фьоре покинул «Авангард».

Источник: РИА Новости Спорт

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Канадский нападающий Джованни Фьоре покинул омский «Авангард», сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Спортсмен перешел в «Авангард» в декабре 2024 года из владивостокского «Адмирала».

«Нападающий Джованни Фьоре принял решение продолжить карьеру в другой команде. Хоккейный клуб “Авангард” благодарит нашего итальянского “ястреба” за игру и желает удачи», — говорится в заявлении клуба.

Фьоре 29 лет. В составе омской команды он принял участие в 122 матчах, в которых набрал 52 очка (25 шайб + 27 передач). Всего канадец сыграл в КХЛ 217 встреч и набрал 95 очков (42+53).