«Авангард» объявил об уходе Фьоре

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Канадский нападающий Джованни Фьоре покинул омский «Авангард», сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Спортсмен перешел в «Авангард» в декабре 2024 года из владивостокского «Адмирала».
«Нападающий Джованни Фьоре принял решение продолжить карьеру в другой команде. Хоккейный клуб “Авангард” благодарит нашего итальянского “ястреба” за игру и желает удачи», — говорится в заявлении клуба.
Фьоре 29 лет. В составе омской команды он принял участие в 122 матчах, в которых набрал 52 очка (25 шайб + 27 передач). Всего канадец сыграл в КХЛ 217 встреч и набрал 95 очков (42+53).