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«Барыс» объявил о переходе канадского хоккеиста

Канадский нападающий Гарретт Пилон пополнил состав «Барыса», передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт казахстанского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Источник: Getty Images

Одностороннее соглашение с 28-летним игроком рассчитано до 31 мая 2027 года. «Барыс» станет для него первым клубом за пределами Северной Америки.

В 2016 году Пилон был задрафтован «Вашингтон Кэпиталз» под общим 87-м номером. За столичную команду он сыграл три матча в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), забросив одну шайбу.

Большую часть карьеры форвард провел в Американской хоккейной лиге (АХЛ). Там он выступал за «Херши Беарс», с которым в 2023 году стал обладателем Кубка Колдера. Последние три сезона Пилон играл в АХЛ за «Бельвиль Сенаторз», два из них — в статусе капитана.

Ранее «Барыс» объявил о переходе американского защитника Логана Дэя из челябинского «Трактора». Также в астанинский клуб вернулся нападающий сборной Казахстана Аркадий Шестаков, который выступал за владивостокский «Адмирал».