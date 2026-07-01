«Барыс» объявил о переходе канадского хоккеиста

Одностороннее соглашение с 28-летним игроком рассчитано до 31 мая 2027 года. «Барыс» станет для него первым клубом за пределами Северной Америки.
В 2016 году Пилон был задрафтован «Вашингтон Кэпиталз» под общим 87-м номером. За столичную команду он сыграл три матча в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), забросив одну шайбу.
Большую часть карьеры форвард провел в Американской хоккейной лиге (АХЛ). Там он выступал за «Херши Беарс», с которым в 2023 году стал обладателем Кубка Колдера. Последние три сезона Пилон играл в АХЛ за «Бельвиль Сенаторз», два из них — в статусе капитана.
Ранее «Барыс» объявил о переходе американского защитника Логана Дэя из челябинского «Трактора». Также в астанинский клуб вернулся нападающий сборной Казахстана Аркадий Шестаков, который выступал за владивостокский «Адмирал».