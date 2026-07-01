«Барыс» объявил о переходе канадского хоккеиста

Большую часть карьеры форвард провел в Американской хоккейной лиге (АХЛ). Там он выступал за «Херши Беарс», с которым в 2023 году стал обладателем Кубка Колдера. Последние три сезона Пилон играл в АХЛ за «Бельвиль Сенаторз», два из них — в статусе капитана.