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Завершивший карьеру олимпийский чемпион Андронов стал тренером в ЦСКА

Сергей Андронов назначен на должность тренера по развитию игроков в хоккейном ЦСКА.

Источник: РБК Спорт

Олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Андронов, который недавно объявил о завершении карьеры хоккеиста, назначен на должность тренера по развитию игроков ЦСКА. Об этом сообщила пресс-служба армейцев.

В обязанности 36-летнего Андронова будет входить работа с хоккеистами команд клубной системы — ЦСКА, «Звезды» и «Красной Армии».

Андронов, который провел в ЦСКА 11 сезонов и был капитаном команды, завершил карьеру в январе 2026 года.

Андронов является чемпионом Олимпиады 2018 года и серебряным призером Игр в 2022 году в составе сборной России. Он также становился бронзовым призером чемпионатов мира 2017 и 2019 годов. Андронов в составе ЦСКА выигрывал Кубок Гагарина в 2019 и 2022 годах.