Завершивший карьеру олимпийский чемпион Андронов стал тренером в ЦСКА

Андронов является чемпионом Олимпиады 2018 года и серебряным призером Игр в 2022 году в составе сборной России. Он также становился бронзовым призером чемпионатов мира 2017 и 2019 годов. Андронов в составе ЦСКА выигрывал Кубок Гагарина в 2019 и 2022 годах.