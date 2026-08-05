«Трактор» или «Сибирь»: где окажется Кузнецов? Вернется ли в КХЛ Дадонов? Главные инсайды лиги

1. Где окажется Евгений Кузнецов — пожалуй, главная интрига последних недель в КХЛ. Самое выгодное предложение Кузнецову сделала «Сибирь», но в последние дни у игрока появился вариант с родным «Трактором». Кажется, возвращение в Челябинск на закате карьеры стало бы красивой историей, которая позволила бы немного сгладить впечатление от перехода в СКА пару лет назад. Вот только агент Кузнецова Шуми Бабаев ясно дал понять, что предложение «Трактора» сторону хоккеиста не устраивает — по сообщениям различных источников, окладная часть контракта совсем невелика. Впрочем, время на то, чтобы улучшить предложение, у челябинцев есть.
2. «Сибирь» же недавно расторгла контракт с Энди Андреоффом, самым высокооплачиваемым центрфорвардом команды. Значительную часть из 65 миллионов, которые получал канадец в Новосибирске, рассчитывают потратить на его замену. Учитывая, что в «Салавате» Кузнецов успешно работал под руководством Виктора Козлова, а главный тренер «Сибири» Ярослав Люзенков похож на него по стилю и манере общения, переход в Новосибирск видится неплохим вариантом для Евгения. Или все-таки в родной черно-белый Танкоград?
3. Состав «Трактора» по-прежнему кажется недоукомплектованным, но потихоньку челябинцы подписывают новичков. Уже прибыл в расположение команды Натан Лежар, а еще одним новичком, по информации «СЭ», должен стать нападающий Антонио Стрэнджес. Как и Лежар, это молодой легионер — Стрэнджесу всего 24 года. Он провел неплохой сезон в АХЛ за «Техас», а как минимум один клуб из Восточной конференции также рассматривал его кандидатуру. Быстрый и техничный нападающий явно планируется в топ-6 атаки челябинцев, но для этого сторонам нужно окончательно утрясти все договоренности.
4. Контракт нападающего Василия Глотова со СКА наконец-то официально зарегистрирован в КХЛ, так что одной головной болью у армейцев меньше. Глотов подписал соглашение на пять лет, и, пожалуй, самое главное, что в предстоящем сезоне Василий заработает 25 миллионов рублей. Для платежной ведомости армейцев это очень важно, а в дальнейшем потолок зарплат будет только расти, так что 65 миллионов в последующих сезонах не покажутся высокой зарплатой.
5. На данный момент платежная ведомость армейцев заполнена практически полностью, так что пока СКА не может зарегистрировать соглашения с защитниками Даниилом Миромановым и Николаем Кныжовым. Но в ближайшее время клуб должен расстаться с одним из высокооплачиваемых игроков, так что оба новичка должны быть заявлены.
6. СКА долго искал усиление во вратарскую линию, при этом у армейцев были две очень интересные кандидатуры — по одной на европейском и североамериканском рынках. Но в итоге переговоры не увенчались успехом, так что сезон СКА начнет с прежней парой вратарей — Сергеем Ивановым и Артемием Плешковым. Вот только не исключено, что усиление появится уже по ходу сезона — есть риск, что российские вратари не оправдают ожиданий.
7. На рынке свободных агентов за океаном остается все меньше игроков, а тех, кто готов приехать, можно пересчитать по пальцам одной руки. Пожалуй, главной надеждой остается нападающий Евгений Дадонов, к которому в разное время проявляли интерес «Ак Барс», «Трактор» и «Шанхай». По информации «СЭ», ближе всех к подписанию опытного нападающего казанский клуб, но при этом довольно велика вероятность, что Дадонов найдет команду в Северной Америке.
8. У «Ак Барса» при этом был очень интересный вариант на иностранном рынке — казанцы активно интересовались шведским нападающим Робином Ковачем, который в минувшем сезоне вошел в топ-6 бомбардиров местной лиги. Но игрок, получивший довольно щедрое предложение, в итоге выбрал скромный «Бьоркловен», где получит в три раза меньше, чем мог бы в Казани. В качестве основной причины называются семейные дела — в ближайшее время в семье Ковача ожидается пополнение. Вот только вариантов у «барсов» становится все меньше.
9. Одним из таких вариантов для «Ак Барса» может стать Семен Дер-Аргучинцев, права на которого московское «Динамо» отдало в «Адмирал» в рамках обмена Павла Шэна. Сам Дер-Аргучинцев говорил о желании уехать в «Торонто», но эта затея выглядит уж слишком авантюрной — конкуренция за место в составе «Мэйпл Лифс» сумасшедшая, а в условной четвертой тройке от негабаритного форварда будет мало пользы. Очевидно, что «Адмирал» будет менять права на игрока, а праворукий техничный нападающий казанцам явно не помешает. Пока никаких переговоров между клубами нет.
10. «Адмирал» в этом году полностью расстался с лучшей тройкой Гутик — Шэн — Старков. И хотя в команде остались несколько перспективных молодых игроков, вратарь Кульбаков и легенда приморцев Шулак, на бумаге «Адмирал» выглядит главным аутсайдером предстоящего сезона. При таком составе приобретение Цицюры из «Северстали» вряд ли поможет. А тут еще и от Сошникова решили отказаться. Кто-то из молодых наверняка заиграет, но на какие-то турнирные задачи во Владивостоке рассчитывать сложно.
11. Павел Шэн заиграл в «Адмирале» как раз под руководством нового главного тренера московского «Динамо» Леонида Тамбиева, так что этот обмен понятен на сто процентов. Учитывая, что в составе бело-голубых есть Джордан Уил и Максим Летунов, Шэн наверняка будет играть в третьем звене. Вряд ли это будет проблемой для нападающего, для которого переход из «Адмирала» стал явным шагом вперед.
12. «Динамо» наконец-то рассталось с Максимом Маминым, контракт которого с зарплатой 65 миллионов рублей мертвым грузом лежал в платежной ведомости команды. Ему выплатили положенные 25 процентов компенсации, после чего Мамин вернулся в ЦСКА. Игорь Никитин хорошо знаком с нападающим, который забивал победный гол в Кубке Гагарина-2019, так что этот фактор наверняка стал определяющим для Максима. Хотя интерес к нему проявляли и другие клубы лиги.
13. «Шанхай» тоже отчаялся — на североамериканском рынке игроки практически закончились, так что «драконы» взяли на просмотр защитника Павла Коледова, нападающих Семена Кошелева и Владислава Барулина. И в этом, пожалуй, больше логики, чем в приглашении неизвестных игроков из-за океана только по той причине, что нет лимита. Оформлен и трансфер вратаря Амира Мифтахова из «Ак Барса» — он должен составить конкуренцию за место первого номера Павлу Хомченко.
14. Есть дефицит игроков и в минском «Динамо», где приступил к работе новый главный тренер Сергей Брылин. Минчане сохранили на два года Станислава Галиева, а на просмотр взяли белорусского защитника Бокуна и опытнейшего Калинина, который играл за «Нью-Джерси», когда там работал Брылин. Главная проблема — отсутствие первого центра в тройку к Энэсу и Лиможу, в остальном же могут справиться и те игроки, что сейчас есть в команде. Но качество состава по сравнению с прошлым сезоном явно просядет — это сложно отрицать. А значит, минчан ждет борьба за место в плей-офф.
15. Почти два месяца решалась судьба нападающего Егора Соколова, которого не слишком устраивала его роль в «Торпедо». Учитывая это и неплохое усиление в атаке, нижегородцы были готовы расстаться с правами на Соколова при хорошей компенсации. Вот только выгодных предложений так и не поступило, хотя тот же «Ак Барс» был заинтересован в габаритном нападающем. В конце концов нижегородцы продлили контракт с Соколовым на год с зарплатой 35 миллионов рублей, при этом форвард остается доступен для предложений.
16. Нападающий Егор Виноградов в прошлом сезоне добился огромного прогресса — более чем в три раза улучшил личный рекорд результативности, набрав 54 очка и став лидером атаки «Торпедо». Естественно, к нему возник большой интерес за океаном, а до окончания контракта оставался всего год. В «Торпедо» не стали терять время и подписали с Виноградовым новый контракт на два года, при этом в два раза повысив его зарплату на предстоящий сезон. За два сезона Виноградов гарантированно заработает 65 (30 плюс 35) миллионов, также есть неплохие бонусы за 35 набранных очков.
17. Работают в Нижнем Новгороде и на перспективу — помимо развития собственной школы и качественного скаутинга, в «Торпедо» всегда рассматривают возможность подписания перспективных юниоров из других команд. У защитника Максима Агафонова в «Салавате Юлаеве» было не так много шансов, да и срок контракта истекает через год. В «Торпедо» Агафонов вполне может занять позицию защитника-лимитчика вместо уехавшего за океан Силаева, а уфимцы получили неплохую компенсацию в размере 10 миллионов рублей.
18. Белорусский нападающий Игорь Мартынов провел три сезона в «Авангарде» в четко определенной роли чеккера для нижних троек. Потенциал, чтобы играть выше, у него есть, но вряд ли в московском «Динамо» его роль изменится. Бело-голубые заплатили за Мартынова пять миллионов рублей, при этом зарплата белоруса составит целых 35 миллионов в год.
19. «Авангард» расстался с Мартыновым, чтобы расчистить место в платежной ведомости для восстановившегося Седрика Пакетта, канадского нападающего с российским паспортом. Генменеджер омичей Алексей Сопин прекрасно знаком с возможностями Пакетта по совместной работе в «Динамо», вот только почти весь прошлый сезон игрок пропустил из-за травмы. В Омске рискнули, поверив в то, что проблемы Пакетта со здоровьем позади. Если Седрик действительно обойдется без травм, то «Авангард» получает классного игрока почти за бесценок — зарплата канадца составит 15 миллионов рублей в год.
20. Даже после подписания Хантера Шепарда в «Барыс» позиции Никиты Бояркина казались прочными — где еще может играть основной вратарь сборной Казахстана? Но в Астане решили сделать ставку на легионера, а контракт Бояркина — 50 миллионов рублей в год — посчитали чересчур дорогим и расторгли его. Бояркин оказался в непростой ситуации — почти во всех клубах сформированы вратарские бригады. При этом нельзя исключать вариант, при котором теперь Бояркин может не сыграть на чемпионате мира за сборную: если он подпишет договор с топ-клубом КХЛ, то в мае будет занят в плей-офф.
21. А вот еще на одного легионера в «Барысе» не поскупились, дав 60 миллионов рублей в год американскому нападающему Джастину Бэйли. За пределами Северной Америки габаритный игрок никогда не выступал, а в последние годы находился только в АХЛ. Учитывая, что Бэйли во многом зависимый хоккеист, который редко отличался высокой результативностью, ставка на него как на лидера нападения выглядит странно.
22. Еще одним новичком «Барыса» может стать более именитый форвард Николя Обе-Кюбель, но тут астанчанам нужно выиграть борьбу у других клубов лиги — к бывшему одноклубнику Александра Овечкина есть интерес со стороны «Трактора» и «Магнитки». Сам игрок также рассматривает предложения из Европы, так что не факт, что он в итоге доедет до КХЛ, хотя его бывшие партнеры по «Херши», которых в «Барысе» хватает, активно зовут его в Астану.
23. А вот еще одного качественного легионера КХЛ потеряла. Нападающий Кевин Лабанк, несмотря на отличное предложение от «Ак Барса», принял решение продолжить карьеру в швейцарском «Рапперсвилле». У Лабанка непростая ситуация в семье — у одного из ближайших родственников диагностировали тяжелое заболевание, так что канадец выбрал вариант, при котором перелет в Канаду займет меньше времени.