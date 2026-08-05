«Трактор» или «Сибирь»: где окажется Кузнецов? Вернется ли в КХЛ Дадонов? Главные инсайды лиги

14. Есть дефицит игроков и в минском «Динамо», где приступил к работе новый главный тренер Сергей Брылин. Минчане сохранили на два года Станислава Галиева, а на просмотр взяли белорусского защитника Бокуна и опытнейшего Калинина, который играл за «Нью-Джерси», когда там работал Брылин. Главная проблема — отсутствие первого центра в тройку к Энэсу и Лиможу, в остальном же могут справиться и те игроки, что сейчас есть в команде. Но качество состава по сравнению с прошлым сезоном явно просядет — это сложно отрицать. А значит, минчан ждет борьба за место в плей-офф.