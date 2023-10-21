«Коламбус» обыграл «Калгари» в матче НХЛ, Проворов отметился передачей
Встреча закончилась со счетом 3:1.
Встреча закончилась со счетом 3:1.
ТАСС, 21 октября. «Коламбус» дома со счетом 3:1 победил «Калгари» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе «Коламбуса» заброшенными шайбами отметились Шон Курали (27-я минута), Джастин Данфорт (49) и Зак Веренски (58). Результативной передачей отметился российский защитник Иван Проворов. У «Калгари» отличился Элиас Линдхольм (51).
В другом матче игрового дня «Нью-Йорк Айлендерс» потерпел первое поражение в сезоне. Команда на своей площадке уступила «Нью-Джерси» (4:5 ОТ). Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 34 броска из 39. Американский нападающий «Нью-Джерси» Джек Хьюз забросил две шайбы и отдела две результативные передачи, его признали первой звездой матча. Форвард стал первым в нынешнем сезоне набрал десять очков (четыре шайбы + шесть передач) и возглавил список лучших бомбардиров текущего розыгрыша.
В турнирной таблице Столичного дивизиона «Айлендерс» с пятью очками в трех играх занимают третье место, набравший пять очков в четырех матчах «Нью-Джерси» идет четвертым, «Коламбус» с четырьмя очками в четырех играх располагается на седьмой позиции. «Калгари», на счету которого пять очков в пяти играх, занимает третье место в Тихоокеанском дивизионе. Следующие матчи команды проведут на выезде. «Калгари» в ночь на 22 октября по московскому времени сыграет с «Детройтом», «Айлендерс» — с «Баффало», «Коламбус» — с «Миннесотой». «Нью-Джерси» 25 октября встретится с «Монреалем».