«Коламбус» обыграл «Калгари» в матче НХЛ, Проворов отметился передачей

В другом матче игрового дня «Нью-Йорк Айлендерс» потерпел первое поражение в сезоне. Команда на своей площадке уступила «Нью-Джерси» (4:5 ОТ). Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 34 броска из 39. Американский нападающий «Нью-Джерси» Джек Хьюз забросил две шайбы и отдела две результативные передачи, его признали первой звездой матча. Форвард стал первым в нынешнем сезоне набрал десять очков (четыре шайбы + шесть передач) и возглавил список лучших бомбардиров текущего розыгрыша.

В турнирной таблице Столичного дивизиона «Айлендерс» с пятью очками в трех играх занимают третье место, набравший пять очков в четырех матчах «Нью-Джерси» идет четвертым, «Коламбус» с четырьмя очками в четырех играх располагается на седьмой позиции. «Калгари», на счету которого пять очков в пяти играх, занимает третье место в Тихоокеанском дивизионе. Следующие матчи команды проведут на выезде. «Калгари» в ночь на 22 октября по московскому времени сыграет с «Детройтом», «Айлендерс» — с «Баффало», «Коламбус» — с «Миннесотой». «Нью-Джерси» 25 октября встретится с «Монреалем».