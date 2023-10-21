Текущие события
Хоккей. КХЛ
13:00
Торпедо
Амур
Хоккей. КХЛ
14:00
Витязь
Локомотив
Хоккей. КХЛ
17:00
Нефтехимик
СКА
Хоккей. НХЛ
20:00
Оттава
Детройт
Хоккей. НХЛ
23:00
Аризона
Анахайм
Хоккей. НХЛ
02:30
Айлендерс
Нью-Джерси
ОТ
45
Хоккей. НХЛ
02:00
Коламбус
Калгари
31
Все события
Хоккей. НХЛ. Последние результаты
02:30
Айлендерс
Нью-Джерси
ОТ
45
02:00
Коламбус
Калгари
31
20.10
Колорадо
Чикаго
40
20.10
Сан-Хосе
Бостон
13
20.10
Анахайм
Даллас
23
20.10
Сиэтл
Каролина
74
20.10
Виннипег
Вегас
35
20.10
Миннесота
Лос-Анджелес
37
Хоккей. НХЛ. Все результаты
10:03 (мск), источник: ТАСС

«Коламбус» обыграл «Калгари» в матче НХЛ, Проворов отметился передачей

Встреча закончилась со счетом 3:1.

Коламбус
Калгари
Айлендерс
Нью-ДжерсиНХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

ТАСС, 21 октября. «Коламбус» дома со счетом 3:1 победил «Калгари» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Хоккей

НХЛ 2023-2024
Неделя 2, 21.10.2023, 2:00

Коламбус3Калгари1

В составе «Коламбуса» заброшенными шайбами отметились Шон Курали (27-я минута), Джастин Данфорт (49) и Зак Веренски (58). Результативной передачей отметился российский защитник Иван Проворов. У «Калгари» отличился Элиас Линдхольм (51).

В другом матче игрового дня «Нью-Йорк Айлендерс» потерпел первое поражение в сезоне. Команда на своей площадке уступила «Нью-Джерси» (4:5 ОТ). Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 34 броска из 39. Американский нападающий «Нью-Джерси» Джек Хьюз забросил две шайбы и отдела две результативные передачи, его признали первой звездой матча. Форвард стал первым в нынешнем сезоне набрал десять очков (четыре шайбы + шесть передач) и возглавил список лучших бомбардиров текущего розыгрыша.

В турнирной таблице Столичного дивизиона «Айлендерс» с пятью очками в трех играх занимают третье место, набравший пять очков в четырех матчах «Нью-Джерси» идет четвертым, «Коламбус» с четырьмя очками в четырех играх располагается на седьмой позиции. «Калгари», на счету которого пять очков в пяти играх, занимает третье место в Тихоокеанском дивизионе. Следующие матчи команды проведут на выезде. «Калгари» в ночь на 22 октября по московскому времени сыграет с «Детройтом», «Айлендерс» — с «Баффало», «Коламбус» — с «Миннесотой». «Нью-Джерси» 25 октября встретится с «Монреалем».

Читайте также
Айлендерс
4:5ОТ
1:1, 2:2, 1:1
Нью-Джерси
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Воевода рассказал, как украинский спортсмен отреагировал на его выход с флагом России
Выступавший за сборную России спортсмен вернулся в Канаду
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь