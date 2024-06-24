Главный русский талант едет в Америку, хотя его там никто не ждал! За Мичкова заплатят миллион долларов?

«Мы настраиваемся на то, что следующий сезон проведем без Матвея Мичкова. У него еще два года по контракту. Если что-то изменится, мы будем рады. Но у меня мало новостей по этому поводу. Мы читаем, что происходит, и надеемся на лучшее», — буквально три дня назад говорил генеральный менеджер «Филадельфии» Даниэль Бриэр.

И вот, Матвей Мичков все-таки едет в «Филадельфию»! За два года до того, как это планировалось изначально. Пятилетний контракт Мичкова действовал до 2026 года, но уже со следующего сезона он будет выступать за «летчиков». Как это стало возможным?

Начнем с того, что официального сообщения о том, что Мичков покинул СКА, пока не было. Однако еще 20 мая Роман Ротенберг анонсировал некие новости о Матвее, а позднее заявил, что если тот не пробьется в основной состав «Флайрез», то его ждут обратно в Санкт-Петербург.

С чем была связана месячная пауза? Доподлинно неизвестно, но теперь о переходе Мичкова в «Филадельфию» говорят как о свершившимся факте. Как в России, так и за океаном. По информации журналиста Пьера ЛеБрюна, уже 24 июня СКА расторгнет контракт с 19-летним нападающим. Ожидается, что Мичков прибудет в «Филадельфию» через 1−2 недели после расторжения, в зависимости от процесса получения иммиграционной визы.

За тот самый месяц, который прошел с момента появления первых новостей о досрочном отъезде Мичкова, он успел сменить агента. Джэй Пи Бэрри и Пэт Бриссон из CAA Hockey несколько недель назад получили права на представление интересов Мичкова и работают над переходом в сотрудничестве с агентом Полом Теофаносом.

Самая интригующая деталь перехода — возможная компенсация, которую «Филадельфия» выплатит СКА. Как стало известно «Спорт-Экспрессу», «летчики» могут перевести петербуржцам до миллиона долларов за выкуп контракта 19-летнего нападающего. Возможно, переговоры на этот счет и затянули трансфер Мичкова.

Выкуп контракта, если он состоится, станет чем-то уникальным. Между клубами НХЛ и КХЛ подобные трансферы не то что редкость, они формально не регламентированы. Между лигами нет договора и непонятно, насколько подобная компенсация узаконена. Интересно, что ранее о подобном выкупе рассуждали в отношении другого игрока СКА Александра Никишина, которого якобы хотела выкупить «Каролина».

Теперь «Филадельфия», находящаяся в периоде перестройки, получает потенциального франчайз-игрока. Причем гораздо раньше, чем ожидалось на момент драфта. Другие команды, которые выбирали до «летчиков» и кого отпугнул контракт Мичкова со СКА, теперь должны кусать локти. Ведь если судить по чистому таланту, то Матвей был уверенным вторым номером после Бедарда.

Мичков подавался как главный некстван СКА, но за три года в составе петербуржцев он сыграл всего 17 матчей и набрал в них 5 (2+3) очков. Свой потенциал Матвей раскрывал разве что «Сочи», где играл на правах аренды. За южан у него 74 игры и 61 (28+33) результативный балл — статистика солидная не только для 19-летнего игрока, но и для кого угодно. Мичков едет в НХЛ готовым для этой лиги.

А что же СКА? Петербуржцы за одно межсезонье отпустили двух своих молодых звезд. Дмитрия Бучельникова — в «Витязь», Матвея Мичкова — в «Филадельфию». В теории это должно открыть дорогу в основной состав для другого большого таланта Ивана Демидова. Почти весь прошлый сезон он провел в МХЛ и даже в ВХЛ отыграл лишь несколько матчей. Казалось бы, поляна расчищена. Однако учитывая, что Демидов намерен через год также как Мичков уехать в Северную Америку, не удивимся, если ему это не поможет.