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22:01 (мск), источник: Чемпионат.com

Голкипер Илья Самсонов перешёл из «Торонто» в «Вегас»

Российский вратарь Илья Самсонов покинул «Торонто Мэйпл Лифс» и стал игроком «Вегас Голден Найтс».

Вегас
Торонто
Источник: Reuters

Об этом сообщили NHL Network в своём аккаунте в социальной сети X (ранее Twitter).

Соглашение «Вегаса» с вратарём рассчитано на один год.

27-летний Самсонов выступал за «Торонто» с 2022 года. В прошедшем регулярном чемпионате НХЛ он принял участие в 40 встречах, одержал 23 победы и оформил три «сухих» матча. Коэффициент надёжности вратаря составил 3.13, а процент отражённых бросков 89.0. В плей-офф на счету пять матчей и один победный.

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