Российский хоккеист Бучневич подписал шестилетний контракт с «Сент-Луисом»

ВАШИНГТОН, 2 июля. /ТАСС/. Российский нападающий Павел Бучневич подписал шестилетнее соглашение с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис» на общую сумму $48 млн. Об этом сообщает пресс-служба «Сент-Луиса».

Бучневичу 29 лет, в прошлом сезоне он забросил 27 шайб и сделал 36 голевых передач в 80 играх регулярного чемпионата. Россиянин был обменян в «Сент-Луис» по ходу сезона-2021/22 из «Нью-Йорк Рейнджерс». В Континентальной хоккейной лиге нападающий играл за петербургский СКА и череповецкую «Северсталь».