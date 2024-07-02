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22:49 (мск), источник: ТАСС

Российский хоккеист Бучневич подписал шестилетний контракт с «Сент-Луисом»

По новому соглашению нападающий заработает $48 млн.

Сент-ЛуисНХЛ: таблица и календарь
Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 2 июля. /ТАСС/. Российский нападающий Павел Бучневич подписал шестилетнее соглашение с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис» на общую сумму $48 млн. Об этом сообщает пресс-служба «Сент-Луиса».

Соглашение вступит в силу с сезона-2025/26.

Бучневичу 29 лет, в прошлом сезоне он забросил 27 шайб и сделал 36 голевых передач в 80 играх регулярного чемпионата. Россиянин был обменян в «Сент-Луис» по ходу сезона-2021/22 из «Нью-Йорк Рейнджерс». В Континентальной хоккейной лиге нападающий играл за петербургский СКА и череповецкую «Северсталь».

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