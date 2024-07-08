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8 июля, источник: Чемпионат.com

Тарасенко объяснил, почему решил подписать контракт с «Детройтом»

Российский нападающий «Детройт Ред Уингз» Владимир Тарасенко прокомментировал своё решение перейти в клуб.

ДетройтНХЛ: таблица и календарь
Тарасенко объяснил, почему решил подписать контракт с «Детройтом» | Источник: Getty Images

«Я поговорил со многими ребятами, которые раньше играли там и играют сейчас. Многие из них — семейные ребята, и все были там счастливы. Также, мне нравится, как команда играла в прошлом году. Мы всей семьей решили, что это лучшее решение для нашего будущего и очень рады этому. Вы знаете, для нас это новая глава. Не можем дождаться, когда все нюанс в “Детройте” разрешатся, и начнётся тренировочный лагерь» — сказал Тарасенко в интервью на YouTube-канале клуба.

Напомним, 32-летний нападающий подписал с «Детройтом» двухлетний контракт на $ 9,5 млн. В прошедшем сезоне в составе «Флориды Пантерз» Тарасенко стал обладателем Кубка Стэнли — 2024 второй раз за свою профессиональную карьеру в НХЛ.

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