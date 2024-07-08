Тарасенко объяснил, почему решил подписать контракт с «Детройтом»

«Я поговорил со многими ребятами, которые раньше играли там и играют сейчас. Многие из них — семейные ребята, и все были там счастливы. Также, мне нравится, как команда играла в прошлом году. Мы всей семьей решили, что это лучшее решение для нашего будущего и очень рады этому. Вы знаете, для нас это новая глава. Не можем дождаться, когда все нюанс в “Детройте” разрешатся, и начнётся тренировочный лагерь» — сказал Тарасенко в интервью на YouTube-канале клуба.