Кросби оказался выше Овечкина в рейтинге лучших игроков НХЛ XXI века

Список возглавил форвард «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби. Второе место занял капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, третье нападающий Коннор Макдэвид из «Эдмонтон Ойлерз».

В топ-10 также вошли: Патрик Кейн, Никлас Лидстрем, Натан Маккиннон, Мартин Бродер, Хенрик Лундквист, Евгений Малкин и Патрис Бержерон.