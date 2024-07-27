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11:27 (мск), источник: Sport24

Кросби оказался выше Овечкина в рейтинге лучших игроков НХЛ XXI века

Портал ESPN представил рейтинг из 25 хоккеистов НХЛ, собранный на основе голосования экспертов.

Вашингтон
ПиттсбургНХЛ: таблица и календарь
Источник: AP 2023

Список возглавил форвард «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби. Второе место занял капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, третье нападающий Коннор Макдэвид из «Эдмонтон Ойлерз».

В топ-10 также вошли: Патрик Кейн, Никлас Лидстрем, Натан Маккиннон, Мартин Бродер, Хенрик Лундквист, Евгений Малкин и Патрис Бержерон.

Среди россиян также в рейтинг попали Никита Кучеров (17-е место), Андрей Василевский (19-е) и Павел Дацюк (22-е).

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