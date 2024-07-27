Кросби оказался выше Овечкина в рейтинге лучших игроков НХЛ XXI века
Портал ESPN представил рейтинг из 25 хоккеистов НХЛ, собранный на основе голосования экспертов.
Вашингтон
ПиттсбургНХЛ: таблица и календарь
Портал ESPN представил рейтинг из 25 хоккеистов НХЛ, собранный на основе голосования экспертов.
Список возглавил форвард «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби. Второе место занял капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, третье нападающий Коннор Макдэвид из «Эдмонтон Ойлерз».
В топ-10 также вошли: Патрик Кейн, Никлас Лидстрем, Натан Маккиннон, Мартин Бродер, Хенрик Лундквист, Евгений Малкин и Патрис Бержерон.
Среди россиян также в рейтинг попали Никита Кучеров (17-е место), Андрей Василевский (19-е) и Павел Дацюк (22-е).