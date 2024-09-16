Кросби завершит карьеру в «Питтсбурге». Великий канадский центрфорвард до сих пор в полном порядке

Новое соглашение вступит в силу с сезона-2025/26. Все с легендой произошло так, как и должно быть. Канадец играет в «Питтсбурге» с 18 лет, и теперь очевидно, что он проведет в клубе всю карьеру. Вряд ли в 40 лет ему захочется срываться куда-то еще. Недавним слухам о том, что ветеран подумывал об уходе в команду, которая претендует на титул, веры не было изначально. Слишком многое связывает игрока и организацию. Вместе они много раз были счастливы. Наверняка нападающий останется в «Питтсбурге» в каком-то серьезном качестве и после того, как завершит карьеру.