Матч-концерт в НХЛ от молодых россиян! Один оформил хет-трик, другой отдал 5 (!) передач

Из этого квартета лишь у последнего не было гарантированного места в основе своего клуба — в прошлом сезоне Гущин провёл всего четыре встречи в свитере «Шаркс», бо́льшую часть времени отыграв в фарм-клубе «Сан-Хосе» в АХЛ. В рамках этой предсезонки он уже успел показать себя — 1+1 и 0+2 в первом и втором матчах «акул» с «Анахаймом» соответственно наверняка помогли Данилу обратить на себя внимание нового тренерского штаба команды. Однако сегодня был его звёздный час.