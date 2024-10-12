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«Вегас» обыграл «Сент-Луис» в матче НХЛ. Бучневич набрал три очка, Барбашев — два

Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу «Вегаса».

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 12 октября. /ТАСС/. «Вегас» победил «Сент-Луис» со счетом 4:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Джек Айкел (9-я минута), Иван Барбашев (19), Ши Теодор (23) и Николя Руа (53). У «Сент-Луиса» отличились Павел Бучневич (7, 28) и Роберт Томас (56).

Бучневич и Барбашев также сделали по результативной передаче. На счету Барбашева 6 очков (3 гола + 3 передачи) в 2 матчах текущего сезона, он делит первое место в списке лучших бомбардиров чемпионата с партнером по команде Айкелом. В активе Бучневича 4 (3+1) очка в 3 матчах.

«Сент-Луис» впервые проиграл в новом сезоне, в двух предыдущих встречах команда обыграла «Сиэтл» (3:2) и «Сан-Хосе» (5:4 ОТ). «Вегас» одержал вторую победу в двух встречах. В следующем матче «Вегас» 14 октября примет «Анахайм», «Сент-Луис» 16 октября проведет домашний матч против «Миннесоты».

В другом матче дня «Ванкувер» дома проиграл «Филадельфии» (2:3 Б). В составе гостей дебютный матч в НХЛ провел российский нападающий Матвей Мичков. Он провел на льду 18 минут 32 секунды, нанес четыре броска и не реализовал послематчевый буллит.

Вегас
4:3
2:1, 1:1, 1:1
Сент-Луис
Хоккей, НХЛ, Неделя 2
12.10.2024, 05:00 (МСК UTC+3)
T-Mobile Arena, 17861 зритель
Главные тренеры
Брюс Кэссиди
Дрю Баннистер
Вратари
Адин Хилл
Джордан Биннингтон
1-й период
06:47
Павел Бучневич
(Филип Броберг, Джордан Кайру)
08:02
Джек Айкел
(Иван Барбашев, Марк Стоун)
09:42
Джордан Кайру
18:13
Иван Барбашев
(Джек Айкел, Марк Стоун)
2-й период
22:55
Ши Теодор
(Коул Швиндт)
26:01
Ши Теодор
27:29
Павел Бучневич
(Джордан Кайру, Джастин Фолк)
31:51
Захари Болдюк
3-й период
52:53
Николя Руа
(Ши Теодор, Алекс Пьетранджело)
55:04
Роберт Томас
(Павел Бучневич, Колтон Парэйко)
55:48
Ноа Хэнифин
Лучшие игроки матча
Статистика
4
Штрафное время
4
2
Игра в большинстве
2
0
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Вегас
Сент-Луис
Ванкувер
Филадельфия
НХЛ: таблица и календарь