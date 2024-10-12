«Вегас» обыграл «Сент-Луис» в матче НХЛ. Бучневич набрал три очка, Барбашев — два

Бучневич и Барбашев также сделали по результативной передаче. На счету Барбашева 6 очков (3 гола + 3 передачи) в 2 матчах текущего сезона, он делит первое место в списке лучших бомбардиров чемпионата с партнером по команде Айкелом. В активе Бучневича 4 (3+1) очка в 3 матчах.