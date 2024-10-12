«Вегас» обыграл «Сент-Луис» в матче НХЛ. Бучневич набрал три очка, Барбашев — два

ВАШИНГТОН, 12 октября. /ТАСС/. «Вегас» победил «Сент-Луис» со счетом 4:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Джек Айкел (9-я минута), Иван Барбашев (19), Ши Теодор (23) и Николя Руа (53). У «Сент-Луиса» отличились Павел Бучневич (7, 28) и Роберт Томас (56).
Бучневич и Барбашев также сделали по результативной передаче. На счету Барбашева 6 очков (3 гола + 3 передачи) в 2 матчах текущего сезона, он делит первое место в списке лучших бомбардиров чемпионата с партнером по команде Айкелом. В активе Бучневича 4 (3+1) очка в 3 матчах.
«Сент-Луис» впервые проиграл в новом сезоне, в двух предыдущих встречах команда обыграла «Сиэтл» (3:2) и «Сан-Хосе» (5:4 ОТ). «Вегас» одержал вторую победу в двух встречах. В следующем матче «Вегас» 14 октября примет «Анахайм», «Сент-Луис» 16 октября проведет домашний матч против «Миннесоты».
В другом матче дня «Ванкувер» дома проиграл «Филадельфии» (2:3 Б). В составе гостей дебютный матч в НХЛ провел российский нападающий Матвей Мичков. Он провел на льду 18 минут 32 секунды, нанес четыре броска и не реализовал послематчевый буллит.