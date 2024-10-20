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Шайба Тарасенко помогла «Детройту» выиграть у «Нэшвилла» в матче НХЛ

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. «Детройт Ред Уингз» на выезде нанес поражение «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Источник: Gregory Shamus/Getty Images

Встреча прошла в Нэшвилле и завершилась победой гостей со счетом 5:2 (1:1, 1:0, 3:1). За «Детройт» отличились Владимир Тарасенко (14-я минута), Дилан Ларкин (24), Эндрю Копп (44, 60) и Симон Эдвинссон (59). В составе «Нэшвилла» шайбы забросили Люк Шенн (9) и Стивен Стэмкос (41).

Двукратный обладатель Кубка Стэнли Тарасенко, подписавший двухлетний контракт с «Детройтом» в июле, забросил свою вторую шайбу за новый клуб. Двукратный обладатель Кубка Стэнли бывший капитан «Тампы» Стэмкос впервые отличился за «Нэшвилл», в который перешел в июле на правах свободного агента.

«Детройт» одержал вторую победу в текущем сезоне при трех поражениях. «Нэшвилл» проиграл все пять матчей на старте сезона НХЛ.

Нэшвилл
2:5
1:1, 0:1, 1:3
Детройт
Хоккей, НХЛ, Неделя 3
19.10.2024, 21:00 (МСК UTC+3)
Bridgestone Arena, 17159 зрителей
Главные тренеры
Эндрю Брюнетт
Дерек Лалонд
Вратари
Юусе Сарос
(Юусе Сарос, Юусе Сарос)
Алекс Лайон
1-й период
08:48
Люк Шенн
(Райан О`Райлли, Густав Нюквист)
13:26
Владимир Тарасенко
(Юнатан Берггрен, Марко Каспер)
2-й период
21:58
Марк Дель Гайзо
23:17
Дилан Ларкин
(Алекс Дебринкэт, Патрик Кейн)
24:10
Люк Шенн
33:25
Филип Форсберг
33:25
Лукас Раймонд
36:52
Коул Смит
38:30
Мориц Зайдер
38:56
Бен Чиаро
3-й период
40:32
Стивен Стэмкос
(Джонатан Маршессо, Филип Форсберг)
43:29
Эндрю Копп
(Джозеф Велено, Кристиан Фишер)
58:43
Симон Эдвинссон
59:18
Эндрю Копп
(Майкл Расмуссен)
Лучшие игроки матча
Статистика
8
Штрафное время
6
2
Игра в большинстве
3
1
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Нэшвилл
Детройт
НХЛ: таблица и календарь