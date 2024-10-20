Шайба Тарасенко помогла «Детройту» выиграть у «Нэшвилла» в матче НХЛ

Двукратный обладатель Кубка Стэнли Тарасенко, подписавший двухлетний контракт с «Детройтом» в июле, забросил свою вторую шайбу за новый клуб. Двукратный обладатель Кубка Стэнли бывший капитан «Тампы» Стэмкос впервые отличился за «Нэшвилл», в который перешел в июле на правах свободного агента.