Шайба Тарасенко помогла «Детройту» выиграть у «Нэшвилла» в матче НХЛ

Встреча прошла в Нэшвилле и завершилась победой гостей со счетом 5:2 (1:1, 1:0, 3:1). За «Детройт» отличились Владимир Тарасенко (14-я минута), Дилан Ларкин (24), Эндрю Копп (44, 60) и Симон Эдвинссон (59). В составе «Нэшвилла» шайбы забросили Люк Шенн (9) и Стивен Стэмкос (41).
Двукратный обладатель Кубка Стэнли Тарасенко, подписавший двухлетний контракт с «Детройтом» в июле, забросил свою вторую шайбу за новый клуб. Двукратный обладатель Кубка Стэнли бывший капитан «Тампы» Стэмкос впервые отличился за «Нэшвилл», в который перешел в июле на правах свободного агента.
«Детройт» одержал вторую победу в текущем сезоне при трех поражениях. «Нэшвилл» проиграл все пять матчей на старте сезона НХЛ.