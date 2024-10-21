«Виннипег» обыграл «Питтсбург» в матче НХЛ, Наместников забросил одну шайбу

«Виннипег» возглавляет турнирную таблицу Центрального дивизиона, команда набрала 10 очков в пяти играх. «Питтсбург» — пятый в Столичном дивизионе с шестью очками после семи встреч. В следующем матче «Виннипег» в ночь на 23 октября по московскому времени на выезде сыграет с «Сент-Луисом», «Питтсбург» тогда же в гостях встретится с «Калгари».