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«Виннипег» обыграл «Питтсбург» в матче НХЛ, Наместников забросил одну шайбу

Канадская команда одержала победу со счетом 6:3.

Источник: Reuters

ОТТАВА, 21 октября. /ТАСС/. «Виннипег» дома со счетом 6:3 обыграл «Питтсбург» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Кайл Коннор (33-я минута), Марк Шайфли (38), Владислав Наместников (40), Адам Лаури (45), Мэйсон Эпплтон (48) и Нино Нидеррайтер (58). У «Питтсбурга» отличились Кевин Хейз (22) и Ларс Эллер (26, 42).

Наместников забросил вторую шайбу в текущем сезоне. На счету российского нападающего также три голевые передачи в пяти играх. Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин в матче против «Виннипега» не отметился результативными действиями.

«Виннипег» возглавляет турнирную таблицу Центрального дивизиона, команда набрала 10 очков в пяти играх. «Питтсбург» — пятый в Столичном дивизионе с шестью очками после семи встреч. В следующем матче «Виннипег» в ночь на 23 октября по московскому времени на выезде сыграет с «Сент-Луисом», «Питтсбург» тогда же в гостях встретится с «Калгари».

Виннипег
6:3
0:0, 3:2, 3:1
Питтсбург
Хоккей, НХЛ, Неделя 3
20.10.2024, 22:00 (МСК UTC+3)
Canada Life Centre, 13760 зрителей
Главные тренеры
Скотт Арниел
Майк Салливан
Вратари
Эрик Комри
Алекс Неделькович
(Алекс Неделькович)
1-й период
07:53
Маркус Петтерссон
19:39
Колин Миллер
2-й период
21:30
Кевин Хэйс
(Рикард Ракелль, Йессе Пулюярви)
25:21
Ларс Эллер
(Коди Гласс, Эрик Карлссон)
32:18
Кайл Коннор
(Николай Элерс, Колин Миллер)
37:36
Марк Шайфли
(Логан Стэнли, Колин Миллер)
38:13
Адам Лаури
38:13
Дрю О`Коннор
39:29
Владислав Наместников
(Николай Элерс)
3-й период
41:39
Ларс Эллер
44:20
Адам Лаури
(Джош Моррисси, Мэйсон Эпплтон)
47:41
Мэйсон Эпплтон
(Нил Пионк)
57:30
Нино Нидеррайтер
(Джош Моррисси)
59:05
Брайан Раст
Статистика
4
Штрафное время
6
2
Игра в большинстве
1
0
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Виннипег
Питтсбург
НХЛ: таблица и календарь