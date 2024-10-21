«Виннипег» обыграл «Питтсбург» в матче НХЛ, Наместников забросил одну шайбу

ОТТАВА, 21 октября. /ТАСС/. «Виннипег» дома со счетом 6:3 обыграл «Питтсбург» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей шайбы забросили Кайл Коннор (33-я минута), Марк Шайфли (38), Владислав Наместников (40), Адам Лаури (45), Мэйсон Эпплтон (48) и Нино Нидеррайтер (58). У «Питтсбурга» отличились Кевин Хейз (22) и Ларс Эллер (26, 42).
Наместников забросил вторую шайбу в текущем сезоне. На счету российского нападающего также три голевые передачи в пяти играх. Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин в матче против «Виннипега» не отметился результативными действиями.
«Виннипег» возглавляет турнирную таблицу Центрального дивизиона, команда набрала 10 очков в пяти играх. «Питтсбург» — пятый в Столичном дивизионе с шестью очками после семи встреч. В следующем матче «Виннипег» в ночь на 23 октября по московскому времени на выезде сыграет с «Сент-Луисом», «Питтсбург» тогда же в гостях встретится с «Калгари».