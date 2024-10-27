Форвард «Питтсбурга» Малкин набрал три очка в матче НХЛ с «Ванкувером»

ОТТАВА, 27 октября. /ТАСС/. «Питтсбург» проиграл «Ванкуверу» со счетом 3:4 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Элиас Петтерссон (25-я минута), Кифер Шервуд (25), Джей Ти Миллер (26) и Эршдип Бэйнс (30). У проигравших отличились Энтони Бовиллье (8), Брайан Раст (22) и Евгений Малкин (54).
Малкин также отметился двумя результативными передачами и прервал серию из четырех матчей без очков. Россиянин является лучшим бомбардиром команды с 14 очками (3 гола + 11 передач) после 10 матчей.
«Ванкувер» продлил победную серию до четырех игр, команда занимает четвертое место в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона, набрав 10 очков в 7 матчах. «Питтсбург» потерпел пятое поражение подряд, клуб идет седьмым в Столичном дивизионе, имея на счету 7 очков по итогам 10 встреч. В следующем матче «Ванкувер» примет «Каролину» 29 октября, «Питтсбург» днем позднее сыграет дома против «Миннесоты».
В других матчах игрового дня «Каролина» на выезде обыграла «Сиэтл» (4:1), по шайбе у гостей забросили нападающий Андрей Свечников и защитник Дмитрий Орлов. «Вегас» на своей площадке победил «Сан-Хосе» (7:3), форвард хозяев Павел Дорофеев набрал 3 очка (1+2), его партнер по команде нападающий Иван Барбашев записал на свой счет результативный пас, вратарь «Вегаса» Илья Самсонов отразил 24 броска.