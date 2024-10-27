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Форвард «Питтсбурга» Малкин набрал три очка в матче НХЛ с «Ванкувером»

Его команда уступила со счетом 3:4.

Источник: Reuters

ОТТАВА, 27 октября. /ТАСС/. «Питтсбург» проиграл «Ванкуверу» со счетом 3:4 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Элиас Петтерссон (25-я минута), Кифер Шервуд (25), Джей Ти Миллер (26) и Эршдип Бэйнс (30). У проигравших отличились Энтони Бовиллье (8), Брайан Раст (22) и Евгений Малкин (54).

Малкин также отметился двумя результативными передачами и прервал серию из четырех матчей без очков. Россиянин является лучшим бомбардиром команды с 14 очками (3 гола + 11 передач) после 10 матчей.

«Ванкувер» продлил победную серию до четырех игр, команда занимает четвертое место в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона, набрав 10 очков в 7 матчах. «Питтсбург» потерпел пятое поражение подряд, клуб идет седьмым в Столичном дивизионе, имея на счету 7 очков по итогам 10 встреч. В следующем матче «Ванкувер» примет «Каролину» 29 октября, «Питтсбург» днем позднее сыграет дома против «Миннесоты».

В других матчах игрового дня «Каролина» на выезде обыграла «Сиэтл» (4:1), по шайбе у гостей забросили нападающий Андрей Свечников и защитник Дмитрий Орлов. «Вегас» на своей площадке победил «Сан-Хосе» (7:3), форвард хозяев Павел Дорофеев набрал 3 очка (1+2), его партнер по команде нападающий Иван Барбашев записал на свой счет результативный пас, вратарь «Вегаса» Илья Самсонов отразил 24 броска.

Ванкувер
4:3
0:1, 4:1, 0:1
Питтсбург
Хоккей, НХЛ, Неделя 4
27.10.2024, 05:00 (МСК UTC+3)
Rogers Arena, 18748 зрителей
Главные тренеры
Рик Токкет
Майк Салливан
Вратари
Кевин Ланкинен
Алекс Неделькович
1-й период
02:00
Майкл Бантинг
07:48
Энтони Бовилье
(Евгений Малкин, Маркус Петтерссон)
07:59
Тайлер Майерс
16:23
Майкл Бантинг
16:23
Майкл Бантинг
2-й период
21:56
Брайан Раст
(Энтони Бовилье, Евгений Малкин)
24:06
Элиас Петтерссон
(Конор Гарлэнд, Тайлер Майерс)
24:49
Кифер Шервуд
(Винсент Дешарне, Теодорс Блюгерс)
25:11
Джей Ти Миллер
(Брок Босер)
29:58
Аршдип Бэйнс
(Даниэль Спронг)
3-й период
49:56
Даниэль Спронг
53:22
Евгений Малкин
(Рикард Ракелль, Мэтт Грызлик)
Лучшие игроки матча
Статистика
4
Штрафное время
6
3
Игра в большинстве
2
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Питтсбург
Ванкувер
НХЛ: таблица и календарь