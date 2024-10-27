Форвард «Питтсбурга» Малкин набрал три очка в матче НХЛ с «Ванкувером»

В других матчах игрового дня «Каролина» на выезде обыграла «Сиэтл» (4:1), по шайбе у гостей забросили нападающий Андрей Свечников и защитник Дмитрий Орлов. «Вегас» на своей площадке победил «Сан-Хосе» (7:3), форвард хозяев Павел Дорофеев набрал 3 очка (1+2), его партнер по команде нападающий Иван Барбашев записал на свой счет результативный пас, вратарь «Вегаса» Илья Самсонов отразил 24 броска.