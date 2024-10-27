Дадонов забросил первую шайбу в новом сезоне НХЛ

В другом матче «Флорида Пантерз» обыграла на выезде «Нью-Йорк Айлендерс» (6:3), у хозяев две голевые передачи отдал Максим Цыплаков, 22 сейва сделал Семен Варламов. У победителей результативной передачей отметился Дмитрий Куликов. Шайба Кирилла Марченко не спасла «Коламбус Блю Джекетс» от гостевого поражения в игре против «Нэшвилл Предаторз» (3:4 ОТ).