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Дадонов забросил первую шайбу в новом сезоне НХЛ

Первая шайба Дадонова в текущем сезоне НХЛ помогла «Далласу» обыграть «Чикаго».

Источник: AP 2024

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. «Даллас Старз» победил «Чикаго Блэкхокс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча в Далласе завершилась со счетом 4:2 (1:0, 1:0, 2:2). У победителей отличились Евгений Дадонов (10-я минута), Джейми Бенн (35) и Мэтт Дюшен (49, 60). В составе гостей шайбы забросили Райан Донато (50) и Коннор Бедард (55).

Для Дадонова эта шайба стала первой в текущем сезоне, всего на счету россиянина 3 очка (1 гол и 2 передачи) в 9 матчах.

«Даллас» с 14 очками занимает второе место в таблице Центрального дивизиона, «Чикаго» (5 очков) проиграл четвертый матч подряд и идет на последней, восьмой строчке.

В другом матче «Флорида Пантерз» обыграла на выезде «Нью-Йорк Айлендерс» (6:3), у хозяев две голевые передачи отдал Максим Цыплаков, 22 сейва сделал Семен Варламов. У победителей результативной передачей отметился Дмитрий Куликов. Шайба Кирилла Марченко не спасла «Коламбус Блю Джекетс» от гостевого поражения в игре против «Нэшвилл Предаторз» (3:4 ОТ).

Даллас
4:2
1:0, 1:0, 2:2
Чикаго
Хоккей, НХЛ, Неделя 4
27.10.2024, 03:00 (МСК UTC+3)
American Airlines Center, 18532 зрителя
Главные тренеры
Питер Дебур
Люк Ричардсон
Вратари
Джейк Эттингер
Петр Мразек
(Петр Мразек)
1-й период
02:59
Коннор Мерфи
05:24
Мэтью Дамба
06:33
Командный штраф
09:17
Евгений Дадонов
(Эса Линделл)
2-й период
20:00
Эса Линделл
26:38
Миро Хейсканен
34:42
Джейми Бенн
(Миро Хейсканен, Томас Харли)
3-й период
46:51
Сет Джонс
48:50
Мэтт Дюшен
(Миро Хейсканен, Логан Стэнковен)
49:34
Райан Донато
(Патрик Марун, Крэйг Смит)
54:15
Коннор Бедард
(Нолан Аллан, Патрик Марун)
59:42
Мэтт Дюшен
(Тайлер Сегин)
Лучшие игроки матча
Статистика
6
Штрафное время
6
3
Игра в большинстве
3
1
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Даллас
НХЛ: таблица и календарь