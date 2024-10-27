Дадонов забросил первую шайбу в новом сезоне НХЛ

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. «Даллас Старз» победил «Чикаго Блэкхокс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Далласе завершилась со счетом 4:2 (1:0, 1:0, 2:2). У победителей отличились Евгений Дадонов (10-я минута), Джейми Бенн (35) и Мэтт Дюшен (49, 60). В составе гостей шайбы забросили Райан Донато (50) и Коннор Бедард (55).
Для Дадонова эта шайба стала первой в текущем сезоне, всего на счету россиянина 3 очка (1 гол и 2 передачи) в 9 матчах.
«Даллас» с 14 очками занимает второе место в таблице Центрального дивизиона, «Чикаго» (5 очков) проиграл четвертый матч подряд и идет на последней, восьмой строчке.
В другом матче «Флорида Пантерз» обыграла на выезде «Нью-Йорк Айлендерс» (6:3), у хозяев две голевые передачи отдал Максим Цыплаков, 22 сейва сделал Семен Варламов. У победителей результативной передачей отметился Дмитрий Куликов. Шайба Кирилла Марченко не спасла «Коламбус Блю Джекетс» от гостевого поражения в игре против «Нэшвилл Предаторз» (3:4 ОТ).