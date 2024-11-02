Овечкин не попал бы в топ-100 зарплат НБА, НФЛ и бейсбола! Почему же хоккеисты зарабатывают так мало?

В ростере НБА может быть максимум 15 баскетболистов в регулярке. Так что в среднем на одного игрока приходится почти 10 миллионов долларов. По этому показателю НБА опережает не только НХЛ, но и самую богатую лигу мира, НФЛ. И эта сумма будет расти, так как через год, когда начнет действовать новый ТВ-контракт, потолок может составить 154,6 миллиона.