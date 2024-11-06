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Прищепов — о дебюте в НХЛ: Не ожидал, что Макар меня будет поддерживать, думал, он звезда

Российский нападающий «Колорадо» Никита Прищепов поделился эмоциями от дебюта в НХЛ и рассказал, как его поддерживал звёздный защитник «Эвеланш» Кейл Макар.

Источник: nhl.com

— Что больше всего запомнилось в первой игре с «Нэшвиллом»?

— Мой первый круг перед разминкой; момент, когда я мог забить в пустые, но не забил. И ещё я вообще не ожидал, что Кейл Макар меня будет сильно поддерживать. Думал, что он звезда. Старался не лезть к нему, скромно сидел в сторонке, а он постоянно мне говорил: «Молодец. Всё правильно делаешь, продолжай в том же духе» — приводит слова Прищепова «ВсеПроСпорт».

Напомним, Прищепов оказался всего лишь вторым игроком с 2005 года, выбранным в седьмом раунде и дебютировавшим в НХЛ в год драфта. Он стал первым игроком в истории «Колорадо», сыгравшим под № 85.

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