Прищепов — о дебюте в НХЛ: Не ожидал, что Макар меня будет поддерживать, думал, он звезда

— Мой первый круг перед разминкой; момент, когда я мог забить в пустые, но не забил. И ещё я вообще не ожидал, что Кейл Макар меня будет сильно поддерживать. Думал, что он звезда. Старался не лезть к нему, скромно сидел в сторонке, а он постоянно мне говорил: «Молодец. Всё правильно делаешь, продолжай в том же духе» — приводит слова Прищепова «ВсеПроСпорт».