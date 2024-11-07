«У ворот он лучший». Евгений Малкин — о капитане «Питтсбурга» Сидни Кросби

«Сид так хорош у ворот. Вы видите, сколько голов он забил с подборов. Его бэкхенд невероятен. У него нет мощного броска со скоростью 100 миль в час, но он знает, где находиться в правильное время. Он действительно умён. Кросби просто лучший игрок у ворот», — приводит слова Малкина официальный сайт НХЛ.