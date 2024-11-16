Гол и передача Воронкова принесли «Коламбусу» победу над «Питтсбургом»

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Хоккеисты «Коламбус Блю Джекетс» обыграли «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, которая состоялась в Коламбусе, завершилась победой хозяев площадки со счетом 6:2 (2:1, 1:1, 3:0). В составе «Блю Джекетс» шайбы забросили Зак Астон-Риз (3-я минута), Зак Веренски (9), Мэтью Оливье (37), российский нападающий Дмитрий Воронков (42), Дэймон Сиверсон (50) и Коул Силлинджер (56). У «Питтсбурга» отличились Энтони Бовиллье (12) и Майкл Бантинг (33).
Дмитрий Воронков также записал на свой счет голевую передачу и был признан второй звездой матча. Российские нападающие «Коламбуса» Кирилл Марченко и Егор Чинахов и защитник «Блю Джекетс» Иван Проворов также оформили по одному результативному пасу. Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин нанес один бросок в створ ворот, заблокировал один бросок и очков не набрал, завершив матч с показателем полезности «минус 4».
«Коламбус» прервал серию поражений в розыгрыше чемпионата НХЛ, которая составила шесть матчей. «Пингвинз» проиграли пятый раз в последних шести матчах.