Гол и передача Воронкова принесли «Коламбусу» победу над «Питтсбургом»

Дмитрий Воронков также записал на свой счет голевую передачу и был признан второй звездой матча. Российские нападающие «Коламбуса» Кирилл Марченко и Егор Чинахов и защитник «Блю Джекетс» Иван Проворов также оформили по одному результативному пасу. Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин нанес один бросок в створ ворот, заблокировал один бросок и очков не набрал, завершив матч с показателем полезности «минус 4».