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Гол и передача Воронкова принесли «Коламбусу» победу над «Питтсбургом»

Гол и пас Воронкова помогли «Коламбусу» обыграть «Питтсбург», у Малкина «-4».

Источник: Reuters

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Хоккеисты «Коламбус Блю Джекетс» обыграли «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась в Коламбусе, завершилась победой хозяев площадки со счетом 6:2 (2:1, 1:1, 3:0). В составе «Блю Джекетс» шайбы забросили Зак Астон-Риз (3-я минута), Зак Веренски (9), Мэтью Оливье (37), российский нападающий Дмитрий Воронков (42), Дэймон Сиверсон (50) и Коул Силлинджер (56). У «Питтсбурга» отличились Энтони Бовиллье (12) и Майкл Бантинг (33).

Дмитрий Воронков также записал на свой счет голевую передачу и был признан второй звездой матча. Российские нападающие «Коламбуса» Кирилл Марченко и Егор Чинахов и защитник «Блю Джекетс» Иван Проворов также оформили по одному результативному пасу. Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин нанес один бросок в створ ворот, заблокировал один бросок и очков не набрал, завершив матч с показателем полезности «минус 4».

«Коламбус» прервал серию поражений в розыгрыше чемпионата НХЛ, которая составила шесть матчей. «Пингвинз» проиграли пятый раз в последних шести матчах.

Коламбус
6:2
2:1, 1:1, 3:0
Питтсбург
Хоккей, НХЛ, Неделя 7
16.11.2024, 03:00 (МСК UTC+3)
Nationwide Arena, 18348 зрителей
Главные тренеры
Дин Эвасон
Майк Салливан
Вратари
Элвис Мерзликинс
(Элвис Мерзликинс, Элвис Мерзликинс)
Тристан Джерри
(Тристан Джерри, Тристан Джерри)
1-й период
02:20
Зак Эштон-Риз
(Джейк Кристиансен, Кевин Лабанк)
08:32
Дрю О`Коннор
08:39
Зак Веренски
(Егор Чинахов, Адам Фантилли)
11:51
Энтони Бовилье
(Сидни Кросби)
16:07
Егор Чинахов
19:33
Евгений Малкин
2-й период
24:59
Джейк Кристиансен
30:18
Шон Керали
32:06
Майкл Бантинг
(Дрю О`Коннор, Энтони Бовилье)
33:05
Джек Сент-Айвени
36:27
Матье Оливье
(Данте Фаббро, Зак Веренски)
3-й период
41:56
Дмитрий Воронков
(Шон Монахэн, Кирилл Марченко)
42:56
Ноэль Аччиари
49:49
Дэймон Северсон
(Шон Монахэн, Дмитрий Воронков)
50:28
Маркус Петтерссон
53:30
Данте Фаббро
55:32
Коул Силлинджер
(Иван Проворов, Джастин Дэнфорт)
Лучшие игроки матча
Статистика
8
Штрафное время
10
5
Игра в большинстве
4
1
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Коламбус
Питтсбург
НХЛ: таблица и календарь