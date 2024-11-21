«Желаю Овечкину быстрее вернуться на лед и побить рекорд Гретцки уже в этом сезоне!» Эксклюзив с Дмитрием Орловым

— Пару фраз было во время игры, ха-ха! Но они останутся между нами. На самом деле он был рад за меня, как и я за него. Тем более сейчас он старается догнать и перегнать Гретцки, и мне также было с чем его поздравить. Например, когда он сделал 700-й пас в регулярных чемпионатах и стал, по-моему, всего шестым игроком в истории НХЛ с 700+700. И это показывает, что он не только снайпер, но и умеет прекрасно отдавать передачи. Саша — легенда этой лиги, всегда приятно смотреть за тем, как он играет.