Страшная травма Овечкина! Погоня за рекордом Гретцки под угрозой?

До рокового матча с «Ютой» Овечкин за 19 с лишним сезонов в Национальной хоккейной лиге пропустил всего лишь 59 матчей. Из них только 35 игр — по причине травм. В связи с повреждениями у Александра возникло 15 пауз. Самый долгий из этих перерывов случился более 15 лет: из-за травмы верхней части тела, полученной в игре с «Коламбус Блю Джекетс», Овечкин не играл с 4 по 14 ноября 2009 года. Тот матч с «Коламбусом» россиянин завершил досрочно в результате столкновения с Джейсоном Чимерой. За весь регулярный сезон-2009/10 Ови забросил 50 шайб в 72 встречах и в борьбе за «Морис Ришар Трофи» уступил Стивену Стэмкосу и Сидни Кросби (оба — по 51 шайбе). Если бы не та травма, то россиянин, вероятно, добрался бы до звания лучшего снайпера чемпионата.