Страшная травма Овечкина! Погоня за рекордом Гретцки под угрозой?

Абсолютно весь хоккейный мир последние несколько суток провел в ожидании новостей из стана «Вашингтон Кэпиталз» о состоянии здоровья Александра Овечкина. Эти вести наконец-то стали достоянием общественности и одновременно повергли ее — общественность — в шок. После медицинского обследования у врачей «Кэпиталз» по возвращении команды из Солт-Лейк-Сити в столицу США 39-летнему российскому нападающему диагностировали перелом малоберцовой кости левой ноги.
Срок выздоровления и восстановления Овечкина составит от четырех до шести недель!
Как оказалось, степень серьезности и характер травмы Александра оказались гораздо печальнее, чем ожидалось изначально. Напомним, 19 ноября пресс-служба «Вашингтона» сообщила, что россиянин повредил голень, и в строй он вернется «с недели на неделю». Да и Глеб Чистяков, которого в России привыкли называть агентом Овечкина, в интервью РИА Новости Спорт на днях заявил, что Александр «в целом чувствует себя нормально и находится в боевом настроении». Эти слова были поводом для надежды на лучшее. Но — увы.
Самая тяжелая травма в карьере Овечкина в НХЛ
Александр Овечкин известен своей манерой вести жесткую игру с элементами силовой борьбы. Его сокрушительные приемы против оппонентов по своей популярности не уступают голам и финтам прославленного хоккеиста в хайлайтах на просторах интернета. Хитует соперников 39-летний россиянин по сей день, не обращая внимания на возраст. За это он может благодарить свой крепкий организм и мощное тело. Физические данные Овечкина — один из тех моментов, который делает Александра уникальным. Благодаря им многолетний лидер «Вашингтона» травмируется крайне редко.
До рокового матча с «Ютой» Овечкин за 19 с лишним сезонов в Национальной хоккейной лиге пропустил всего лишь 59 матчей. Из них только 35 игр — по причине травм. В связи с повреждениями у Александра возникло 15 пауз. Самый долгий из этих перерывов случился более 15 лет: из-за травмы верхней части тела, полученной в игре с «Коламбус Блю Джекетс», Овечкин не играл с 4 по 14 ноября 2009 года. Тот матч с «Коламбусом» россиянин завершил досрочно в результате столкновения с Джейсоном Чимерой. За весь регулярный сезон-2009/10 Ови забросил 50 шайб в 72 встречах и в борьбе за «Морис Ришар Трофи» уступил Стивену Стэмкосу и Сидни Кросби (оба — по 51 шайбе). Если бы не та травма, то россиянин, вероятно, добрался бы до звания лучшего снайпера чемпионата.
Новое же повреждение Овечкина станет худшим в энхаэловской карьере россиянина. Минимум четыре недели вне состава станут самым долгим периодом отсутствия Александра за все его 20 лет в лиге.
Что касается других причин, по которым Овечкин не играл в матчах НХЛ, то:
10 игр чемпионатов лиги россиянин пропустил из-за дисквалификаций, еще семь — по личным причинам, также шесть матчей он отсутствовал в составе «Вашингтона» из-за болезни, связанной с коронавирусной инфекцией. И лишь однажды Александру дали передохнуть перед стартом розыгрыша Кубка Стэнли.
Без Овечкина в составе «Кэпиталз» добыли лишь 26 побед в «регулярках» НХЛ, потерпев 28 поражений (29 с учетом сегодняшнего, — прим. ред.) и еще пять раз уступив за пределами основного времени. При этом в последних 18 играх без Александра «столичные» одержали только четыре победы. Остальные 14 встреч завершились поражением.
Значимость Овечкина для «Вашингтона» не переоценена — это подтверждает статистика. В первое время «Кэпиталз» придется справляться с первой тройкой нападения в виде сочетания Эндрю Манджапане — Дилан Строум — Алексей Протас, а также с помощью Ивана Мирошниченко, которого вызвали из фарм-клуба в АХЛ.
Какие матчи может пропустить Овечкин?
Если рассматривать наихудший вариант развития событий, то Александр Овечкин не вернется в строй до нового года. За этот период «Вашингтон» проведет 19 матчей. Для сравнения — игра с «Ютой» стала для «Кэпиталз» и лично для российского форварда и капитана «столичных» 18-й. За эти 18 встреч Овечкин набрал 25 очков и забросил 15 шайб, выйдя на первое место в снайперском зачете регулярного сезона. С учетом темпа, который набрал Александр со старта сезона, теперь уже остается только гадать, сколько еще голов наколотил бы русский ветеран до конца 2024-го.
Календарь «Вашингтона» на ближайшие полтора месяца выглядит следующим образом (время московское): «Колорадо Эвеланш» (22 ноября), «Нью-Джерси Девилз» (24 ноября), «Флорида Пантерз» (26 ноября), «Тампа-Бэй Лайтнинг» (28 ноября), «Нью-Йорк Айлендерс» (29 ноября), «Нью-Джерси» (1 декабря), «Сан-Хосе Шаркс» (4 декабря), «Торонто Мейпл Лифс» (7 декабря), «Монреаль Канадиенс» (8 декабря), «Коламбус» (13 декабря), «Баффало Сейбрз» (15 декабря), «Даллас Старз» (17 декабря), «Чикаго Блэкхокс» (18 декабря), «Каролина Харрикейнз» (21 декабря), «Лос-Анджелес Кингз» (23 декабря), «Бостон Брюинз» (24 декабря), «Торонто» (29 декабря), «Детройт Ред Уингз» (30 декабря), «Бостон» (31 декабря).
Если Овечкин пропустит все 19 игр «Вашингтона» до конца 2024 года и вернется в строй в первых числах января, то у Александра останется еще 45 игр перед началом плей-офф, куда «Кэпиталз» очень стремятся попасть. Нет никакого смысла гадать и предполагать, в какой физической форме прославленный россиянин подойдет к своему первому матчу после травмы, но если обратиться к математике и взять за основу его текущую результативность (а Овечкин шел с темпом 0,83 гола за игру), то даже этого отрезка должно хватить, чтобы повторить и превзойти снайперский рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ. Сейчас, напомним, в активе у российского форварда 868 шайб. Его отставание от Гретцки составляет 26 голов.
Кто знает — может, травма не поставит под угрозу погоню Овечкина за возможностью стать лучшим снайпером в истории НХЛ уже в этом сезоне. Лишь отсрочит ее. Хотя президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф и в этой ситуации умудрился отметиться не с лучшей стороны.
«Овечкин должен побить этот рекорд, но травмы могут помешать ему это сделать», — сказал Тардиф РИА Новости.
«Он должен продолжить гонку за Гретцки»
Без всякого преувеличения травма Овечкина стала главной темой для обсуждения в спортивных СМИ и хоккейной общественности, чья большая часть испытывает грусть и разочарование из-за того, что продолжительное время мы не сможем наблюдать за исторической погоней великолепного россиянина за величайшим хоккеистом в истории. Но в «Вашингтоне» стараются поддерживать оптимизм.
«Надеюсь увидеть, как наша команда в этот период не станет выходить за рамки своих возможностей, думая, что нужно сделать что-то экстраординарное, чтобы компенсировать отсутствие нашего капитана. Если воспринимать это слишком буквально и пытаться делать вещи за пределами нашей системы игры, то это может привести к противоположному эффекту. Нам нужно быть осторожными с этим. Мы не пытаемся спасти мир. Не нужно всем пытаться быть Овечкиным и думать: “Я должен сделать что-то здесь” или “Я обязан забросить эту шайбу в ворота”. А затем бросок идет выше ворот, и это приводит к контратаке — и вот уже Натан Маккиннон перехватывает шайбу. Такие моменты нужно учитывать», — отметил главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери.
«Сейчас ничего не остается, кроме как найти способ справиться с этим. Овечкин — ключевая фигура, важный лидер, способный менять ход игр. Нужно, чтобы другие ребята взяли на себя эту роль. Это не секрет для всех, когда кто-то выбывает, но потерять такого игрока особенно тяжело. Придется многое перестраивать, чтобы восполнить утрату незаменимых элементов. Думаю, что это добавило немного грусти, которую все почувствовали из-за ситуации. Мы видим, как Ови каждый день приходит на тренировку, и понимаем, что поставлено на карту. Никогда не хочется, чтобы кто-то получал травму, но здесь многое на кону, и, безусловно, он показывал свою лучшую игру за последние годы», — добавил защитник «Кэпиталз» Джон Карлсон.
«Вся хоккейная общественность почувствовала это разочарование и эмоции, болея за него, потому что он отдает все, что у него есть. Он ощущает это давление. Весь мир хоккея поддерживает его. Но у него по-прежнему хорошее настроение. Алекс сказал, что вернется в самое ближайшее время», — заверил друг Овечкина и один из лидеров «Кэпс» Том Уилсон.
Примечательно, что Овечкина поддержали и его оппоненты из «Колорадо Эвеланш». Именно матч против «лавин» стал первым в этом сезоне, который пропустил Александр из-за травмы.
«Обидно, что мы не сыграем против нет. Было грустно видеть новости о том, что Ови выбыл из-за травмы. Надеюсь, что он вернется в строй быстрее, чем говорят, и продолжит бороться за рекорд», — сказал самый звездный игрок «Колорадо» Натан Маккиннон.
«Никогда не нравится видеть травмы. Но хоккей — контактная игра, а травмы — ее часть. Однако когда речь идет о таком игроке, как Овечкин, который стремится к величию, то хочется видеть его здоровым и способным продолжать эту гонку за Гретцки. Начало сезона у него было отличным, вплоть до того вечера, когда он травмировался. Надеюсь, что это ненадолго и он сможет вернуться быстро», — отметил главный тренер «Эвеланш» Джаред Беднар.
Наконец, поддержал Овечкина и сам Уэйн Гретцки:
«Мы с Алексом хорошо дружим. Он особенный человек и хоккеист. Я горжусь своими 894 голами, это не отнять. Но Алекс — исключительная личность как для “Вашингтона”, так и для всего мирового хоккея. Я хочу быть первым, кто пожмет ему руку, когда он побьет мой рекорд. Меня постоянно спрашивают, побьет ли он его. И я всегда отвечаю: “Да, это неизбежно”. Это происходит на наших глазах, это развитие для всего хоккея».
Обидчика Овечкина затравили
Роковой перелом ноги Овечкин получил в результате столкновения с канадским форвардом «Юты» Джеком Макбэйном в начале третьего периода: при смещении с правого края атаки в центр уже в зоне «Вашингтона» он врезался в Александра, не сумев снизить скорость и увернуться от контакта с россиянином. В момент столкновения Макбэйн по инерции выставил колено немного вперед и по касательной задел коленный сустав Овечкина. Однако основной удар, если судить по тем видеоповторам, что были предложены в телетрансляции, пришелся в район голеностопного сустава или чуть выше него. Как оказалось — в малоберцовую кость.
Никакого наказания за этот эпизод Макбэйн не понес. Да и намерения нанести травму Овечкину у канадца, вероятно, не было. Даже тренер «Вашингтона» выразил эту мысль: «Это было досадное столкновение. Думаю, что Макбэйн немного потерял контроль над своим катанием. Он был немного безрассуден в том моменте, но на основании того, что я пересматривал, я не думаю, что это было преднамеренным». Хотя ответить за травму Ови игроку «Юты» все же пришлось в драке с Уилсоном в концовке матча.
Интересно, что Макбэйн впоследствии стал жертвой травли в интернете. В социальных сетях канадца за последние несколько дней появилось множество самых разных комментариев — в том числе и с угрозами. И если раньше про Джека Макбэйна мало кто слышал, то теперь канадец прославился как игрок, сломавший Овечкина и преградивший россиянину путь к вершине снайперского Олимпа.
Автор: Андрей Сенченко