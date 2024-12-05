Дмитрий Орлов: Когда забиваешь гол «Вашингтону», внутри всё дымится

— Не готов об этом судить. А роль его важна хотя бы потому, что он выходит на лед во всех ситуациях. Может играть и на бросковой позиции, и у ворот. Хорошо идет в прессинг, всегда отрабатывает в обороне. В принципе у Андрея есть все аспекты игры и понимания хоккея, чтобы с каждым годом всё больше становиться лидером команды. В прошлом сезоне у него была травма, из-за этого ему пришлось тяжело, но в этом он чувствует себя увереннее. Он физически мощный, и по мере возмужания и обретения опыта у него, не сомневаюсь, всё будет становиться еще лучше.