Дмитрий Орлов: Когда забиваешь гол «Вашингтону», внутри всё дымится

Обладатель Кубка Стэнли Дмитрий Орлов, который проводит 14-й год в НХЛ, за последние два сезона пережил больше перемен, чем за всю предыдущую карьеру. Сначала перед истечением контракта с «Вашингтоном» защитник был обменян в «Бостон», а спустя несколько месяцев подписал хороший двухлетний контракт с «Каролиной», по которому зарабатывает $7,5 млн в год. Он завершается следующим летом.
Второй год в «Каролине» у Орлова получается лучше первого по всем показателям. И по результативности — после четверти сезона у него уже 3+11, тогда как по итогам всего предыдущего было 6+20. И по игровому времени — прибавилось более чем две минуты, а их стабильная пара с Джэленом Четфилдом из третьей превратилась во вторую. В интервью «Известиям» и «Спорт-Экспрессу» Орлов рассказал о раскладах сил в лиге в текущем сезоне, возвращении Евгения Кузнецова в Россию и самом обидном моменте карьеры.
Вашингтон для меня стал вторым домом
— За последние два года в вашей карьере произошло больше изменений, чем за предыдущие 12. Обмен в «Бостон», уход из «Вашингтона», подписание с «Каролиной», сложное начало в ней. Что было самым тяжелым?
— Покидать «Вашингтон» после 12 лет. Весь тот сезон был для меня непростым. Он был последним по контракту, и я до последнего не был уверен, останусь ли в команде или меня обменяют. Помню, уже ехал на игру, когда мне позвонил главный тренер Питер Лавиолетт и сказал, что сегодня, возможно, произойдет обмен и поэтому сегодня я не играю.
Сразу позвонил жене и родителям. До последнего всё же думал поехать на матч, поддержать ребят, но в шесть вечера со мной связался генеральный менеджер и сообщил об обмене в «Бостон». Чувства были смешанные, поскольку, с одной стороны, всю карьеру до того провел в одной команде и испытал шок и непонимание, что делать и куда ехать. А с другой, «Брюинз» — лучшая команда того регулярного чемпионата, которая била все рекорды, выиграла в итоге Президентский кубок и считалась едва ли не главным претендентом на Кубок Стэнли…
— В этом сезоне вы сделали в ворота «Вашингтона» дубль. И совсем его на льду не отпраздновали. Что происходило внутри?
— Многое. Каждая игра против «Вашингтона» дается мне нелегко в моральном плане. Достаточно вспомнить первую, когда на игре была моя семья и на кубе показали теплый видеоролик, который был мне посвящен. Он до сих пор есть у меня в телефоне.
Когда знаешь многих ребят, уважаешь их и организацию, за многое благодарен им — конечно, это нелегко. Стараюсь по максимуму абстрагироваться от своих чувств и целиком сфокусироваться на хоккее. Когда забиваешь гол «Вашингтону», внутри, конечно, всё дымится, кипит. Но не считаю, что должен радоваться голу в его ворота. Это моя дань уважения клубу.
— Но как сдержать, проконтролировать себя?
— Да, это сложно. Но надо.
— Этот дубль важен был для вас с точки зрения того, чтобы кому-то в «Вашингтоне» что-то доказать?
— Нет. Просто это важная игра с соперником по дивизиону, а «Вашингтон», как и мы, хорошо начал сезон. Выходишь на такую игру с тройной, даже пятерной энергетикой, к ней надо быть готовым и физически, и духовно. Это была важная победа и для команды, и для меня. Конечно, приятно было забить. Но праздновать — нет.
— Недавно в «Кэпиталз» вернулись сразу двое из золотой команды 2018 года — Якуб Врана и Ларс Эллер. Так, может, и…
— Кузнецов, ха-ха?
— О Кузнецове еще поговорим. Вы!
— Летом у меня заканчивается контракт. Не знаю, останусь ли в «Каролине», но стараюсь все эти мысли отгонять, думать только о хоккее, сегодняшнем дне и получать от него максимум удовольствия. Тем более что прошлый сезон был для меня достаточно тяжелым и необычным. Анализирую, что делаю хорошо, а что мог бы лучше в определенных ситуациях. И стараюсь всё время быть на позитиве. Главное — команда выигрывает, и это позволяет находиться на подъеме.
К Ротенбергу отношусь с уважением
— Несколько раз в этом сезоне мне доводилось читать инсайды, что следующим летом, когда у вас закончится двухлетний контракт с «Каролиной», вы приедете играть в СКА. И Кузнецов подлил масла в огонь, сказав: «Надеюсь, через год приедет. Таково мое желание и еще одного человека». Насколько велики шансы?
— Никаких переговоров я не вел. Хочу еще играть в НХЛ и буду стараться играть в этой лиге столько, сколько смогу. Так что все эти новости и инсайды — неправда.
— «Каролина» предложение по новому контракту уже делала?
— Нет.
— У вас уже больше 800 матчей в лиге. Ставите ли себе задачу отыграть тысячу?
— Хотелось бы, конечно. Чем больше буду играть в НХЛ, тем лучше. Это было мечтой всей жизни. Чем дольше смогу в этой лиге находиться, тем счастливее буду. Итоги моей хоккейной карьеры покажут, чего я достиг и не достиг, но главное — ни о чем не жалеть.
— У «еще одного человека», который хочет видеть вас в Санкт-Петербурге, имя-отчество — явно Роман Борисович. Он и с днем рождения публично поздравлял вас в соцсетях. Какие у вас отношения с главным тренером СКА?
— Хорошие. И отношусь к нему с уважением — с тех пор, когда пересекались с ним в качестве генерального менеджера сборной. Считаю, что в этой должности он много сделал для команды. Все организационные моменты решались на высшем уровне, в сборную было приятно приезжать, поскольку ты не должен был заморачиваться насчет каких-либо проблем.
То же самое касалось и семьи — ты всегда знал, что всё для нее сделают четко, всё будет работать как часы. Ни разу не было ни одной накладки — ни с билетами, ни со встречей, ни с гостиницами, ни с чем-либо еще. Поэтому и подбор игроков у нас на чемпионатах мира всегда был хороший, все приезжали с удовольствием, никто не отказывался.
— До сих пор не понимаю, как с совершенно волшебным составом можно было проиграть ЧМ-2019.
— Да, до сих пор обидно вспоминать поражение в полуфинале от Финляндии. Тот турнир — еще одно доказательство, что все хотели ехать в сборную! Так что у меня нет причин, по которым я мог бы сказать о Романе Борисовиче что-то плохое. Считаю, что он сделал много хорошего и для сборной, и для хоккея.
Кузнецов и Деанджело
— Теперь еще об одном человеке из Санкт-Петербурга, хоть и челябинце. «Орел — один из немногих, кто знает настоящего Женю Кузнецова», — сказал недавно ваш старый друг, играющий ныне у Ротенберга за СКА.
— Так и есть. Полжизни Кузю знаю! Сколько в сборных вместе играли — он на год младше, — и помню, как его впервые вызвали, был турнир в Московской области, и подселили как раз ко мне. С тех пор подружились и всегда общались.
— При первом вызове в новую команду он вел себя скромно?
— Кузя — скромно?! Он всегда был разговорчивый. Потом «Вашингтон» сначала задрафтовал меня, а через год — его. И МЧМ в Баффало вместе выиграли. Все это было приятно, что по жизни идем вместе. И много лет в «Вашингтоне», и Кубок Стэнли, а потом еще и «Каролина».
— Почему, по-вашему, он перестал чувствовать себя счастливым в «Кэпиталз»?
— Это лучше Женьку спрашивать. Конечно, мы что-то обсуждаем, делимся друг с другом — хотя порой ты держишь переживания в себе. Но сказались, думаю, отношения с тренером (вероятно, Орлов имеет в виду предыдущего тренера «Вашингтона» Питера Лавиолетта, недопонимание с которым у Кузнецова позже вылилось в прессу. — Ред.). Когда он тебе доверяет, ты это видишь, и это очень важно. А когда что-то тебя беспокоит и ты уходишь в себя, закрываешься, копаешься в себе, это начинает тебе мешать. Тем более такому открытому парню, как Женька.
Поэтому я был рад видеть, когда в «Каролине» он заулыбался. У него был тяжелый сезон, который, в общем-то, не складывался. Но в «Харрикейнз» он приехал с новыми силами, эмоциями, сконцентрированным. Старался привнести свою изюминку в нашу системную игру. Большой мастер! Он уехал сейчас в Россию, в СКА, и надеюсь, у него там всё сложится хорошо.
— Удивило вас его решение?
— Как друг ты должен поддерживать друга — вне зависимости от того, что ты по этому поводу думаешь. Да, конечно, мы можем что-то обсудить, и я выскажу мнение. Но он сделал то, что хотел, то, что важно для его семьи. Думаю, решение было принято на семейном совете. И если Кузнецовы поступили так — значит, это лучшее, что они могли выбрать. Желаю ему только удачи, поддерживаю и хочу, чтобы он и его семья были счастливы. Мы на связи, конечно.
— Допускаете, что Кузнецов еще вернется в НХЛ?
— Не знаю. У него контракт со СКА на четыре года. Дай бог, чтобы все сложилось хорошо. А там будет видно.
— С ним в СКА играет еще один ваш прошлогодний одноклубник — Тони Деанджело.
— Хорошо к Тони отношусь, с уважением, — и как к хоккеисту, и как к человеку. Он смешной и необычный — достаточно почитать, что в Twitter пишет. На этом этапе карьеры решил поехать в Россию, год у нас поиграть. И делает это отлично, у него прекрасная статистика. Поэтому, возможно, в следующем сезоне он вернется в НХЛ.
— О чем он с вами советовался, прежде чем ехать в Россию?
— Какие у нас города, что в них есть. Впрочем, все и так знают, как хороши Москва и Питер, что там есть сильные команды с приличными игроками. Объяснял ему, что там много игроков, с которыми и против которых я играл в НХЛ. А тут еще и Кузя с ними подписал.
— Кузнецов там Деанджело курирует?
— Думаю, да. Конечно, они общаются и Женя ему помогает.
При 3−3 в финале Кубка Стэнли за Бобровского было страшно
— Владислав Гавриков рассказывал мне в начале года: «Я уже был уверен, что еду в “Бостон”, но однажды ребята мне показывают новость в интернете: “Орлов — в “Брюинз”. Получается, выбирали между вами и ним?
— Не знаю конкретики. Тоже читал, что “Бостон” интересуется Гавриковым и вроде договорились об обмене. Потом какая-то пауза — и слух, что “Вашингтон” может меня поменять. Возможно, из-за этого планы у “Брюинз” изменились, может, по какой-то другой причине — это надо узнавать у тех, кто был вовлечен в процесс.
Но Влад в «Лос-Анджелесе», так что его тоже неплохо из «Коламбуса» обменяли. Мы в прошлом сезоне ходили на ужин, он сказал, что ему все нравится, играет много, команда у них хорошая. Поэтому, думаю, он выиграл от этого трейда.
— Очки в «Бостоне» вы начали набирать просто бешено — восемь в первых четырех матчах. Что изменилось по сравнению с «Вашингтоном» — первая бригада большинства?
— Да, на несколько игр выходил в первой бригаде, а в «Вашингтоне» такой возможности не было. Плюс у «Бостона» в момент моего прихода вообще была лучшая команда лиги, она забивала много голов — ну и на мою долю досталось. Но я в своей игре ничего не менял. Старался играть в обоих концах площадки, бросать, отдавать. И какая-то удача присутствовала.
— У вас есть объяснение, почему «Бостон» после феерического выступления в регулярке проиграл «Флориде» в первом раунде? Как вообще это работает, когда явные фавориты «сгорают» клубам с восьмых мест: «Тампа» — «Коламбусу» в 2019-м, «Интер Майами» с Месси в МЛС — «Атланте» с Миранчуком?
— У меня уже три Президентских кубка — и каждый раз после этого в плей-офф особо ничего не получалось, дальше второго раунда, а то и первого, не проходили. Возможно, в последних играх, обеспечив себе первое место, команда играет, уже зная, что она — в плей-офф, и возникает подсознательная расслабленность. Вроде стараешься, но глубоко внутри это сидит — и, когда начинаются игры на вылет, вы не можете достать из себя то, что нужно.
А команды, которые заходят в плей-офф снизу, давно играют в кубковом режиме. Они весь последний месяц бились так, будто каждая игра — последняя, и уже играют в тот хоккей, который дает результат. Ты же — на эйфории, на ощущении, что всё идет хорошо. В «Бостоне» были моменты, когда качество игры не то, но мы всё равно забивали по три-четыре гола и выигрывали. Потом в плей-офф за всё это последовала расплата. И, наверное, не случайно в «Вашингтоне» мы выиграли Кубок, когда в регулярном чемпионате не были лидерами.
— Обыгравшая вас «Флорида» сначала дошла до финала, а в этом году и вовсе выиграла. Вы сказали, что из-за земляка Сергея Бобровского болели за нее.
— Конечно. И написал Сереге сразу после победы. Это было нереально круто. У меня не было возможности посмотреть седьмой матч, но я следил за тем, что происходило. Конечно, за Бобровского было страшно, когда 3−0 в серии превратились в 3−3. Стресс, не сомневаюсь, был огромным. Но всё хорошо, что хорошо кончается.
— Он был у вас летом на дне рождения в Москве. А в Новокузнецк, на родину, вы этим летом заезжали?
— Конечно, но до того. Соскучился, приятно было видеть родной город. После сезона мы с семьей, когда есть возможность, сразу стараемся полететь туда. Всегда на родину охота! Там и у меня, и у жены все родные.
— В документалке о финале-2024 показали, как после седьмого матча Коннор Макдэвид рыдает в раздевалке. А у вас были когда-нибудь слезы из-за хоккея?
— Да. Когда проиграли финал юниорского чемпионата мира 2009 года в американском Фарго — сборной США 0:5 в финале. В той команде и мы с Кузей были, и мой близкий друг Вова Тарасенко, и многие другие. В решающем матче всегда обидно проигрывать.
— А плачущего Овечкина когда-нибудь видели?
— Нет.
Кочетков любит поболтать, но в день игры молчит
— Летом, уже после «Бостона», какие еще были варианты — не было ли возможности переподписать с тем же «Вашингтоном»? Почему выбрали именно «Каролину»?
— Раз подписал с ней на два года — значит, нет смысла к этому возвращаться и что-то рассказывать задним числом. Сделал этот выбор сам. Прошлый год был непростым для меня и в плане адаптации, и в плане игрового времени. Но что было, то прошло, я проанализировал, что мне нужно улучшить, сделал выводы.
— Что же?
— Просто больше верить в себя. Где-то потерял нить уверенности в своей игре, и с этим было непросто справиться. Но вторая половина сезона сложилась лучше, и плей-офф провел достаточно неплохо. В плане результата это особо не помогло, мы вылетели во втором раунде — значит, все равно можно было что-то сделать лучше. Осталась досада от того, что плохо начали серию с «Рейнджерс», проигрывали ее — 0−3. Могли вернуться, сделать 3−3 и поехать на седьмую игру. Вели в шестом матче, но сами отдали его в третьем периоде. Было грустно и обидно. Но сейчас — новые эмоции, новые стремления, тем более что сезон начался для нас неплохо.
— Несмотря на то что из «Каролины» ушло много сильных игроков.
— Да, качество хоккея не испортилось. Все-таки у нас есть система, все игроки стараются ее выполнять и дорабатывать до конца. Благодаря этому даже ряд игр, которые складывались нелегко, мы доводили до побед. Это очень важно для духа и уверенности команды и атмосферы в раздевалке.
— В ней по-русски разрешают разговаривать? Благо есть с кем.
— При всех с Андреем Свечниковым и Петей Кочетковым нас просят общаться по-английски. Но когда остаемся наедине, конечно, всегда по-русски говорим. Петька-то продолжает учить английский. Он молодец, сильно прибавил в этом за прошлый сезон. С Андреем мы и раньше были знакомы, у нас один агент — Марк Гандлер. А с Кочетковым познакомились прошлым летом, и я видел, как он разговаривал тогда и как сейчас — разница огромная. Понимаю, что, когда в команде несколько русских игроков, это мешает тебе быстрее выучить английский. Но он сделал большой прыжок.
— Характеры вратарей — отдельная тема. Кочетков в жизни столь же эмоционален, как и на льду, где он однажды не на кого-нибудь, а на Брэда Маршана набросился?
— Петька любит поболтать! Но не в день игры. В день игры он молчит.
— Закрывается полностью?
— Ну не полностью, но бережет эмоции. Хороший парень, мы быстро нашли общий язык с первого дня знакомства. Как и с Андреем тоже. Стараемся постоянно общаться и помогать друг другу. Рад, что у Пети в этом сезоне хорошая статистика, так и набирается уверенность. Чем меньше у него стрессов, тем лучше и для Кочеткова, и для нас, и тем больше шансов победить.
— А как бы охарактеризовали роль Свечникова в команде? Не думаете, что при другом тренере, дающем больше возможностей для импровизации, очков у него было бы намного больше?
— Не готов об этом судить. А роль его важна хотя бы потому, что он выходит на лед во всех ситуациях. Может играть и на бросковой позиции, и у ворот. Хорошо идет в прессинг, всегда отрабатывает в обороне. В принципе у Андрея есть все аспекты игры и понимания хоккея, чтобы с каждым годом всё больше становиться лидером команды. В прошлом сезоне у него была травма, из-за этого ему пришлось тяжело, но в этом он чувствует себя увереннее. Он физически мощный, и по мере возмужания и обретения опыта у него, не сомневаюсь, всё будет становиться еще лучше.
— Свечников лидирует вместе с Тревором Зеграсом по количеству лакросс-голов за всю историю НХЛ — у них по три.
— Думаю, Андрей их тренирует — не случайно в прошлом сезоне забил третий. Так что, думаю, и в этом мы его обязательно увидим, хоть он еще и не пробовал.
— А вы когда-нибудь пробовали?
— На тренировке в пустые ворота пробовал. А однажды на разминке Пете забил, ха-ха! Когда попытался поднять — Петя на меня так выразительно посмотрел! Недоволен был. В итоге посмеялись.
— Он в интервью говорил, что пропущенный лакроссом гол — психологический удар для вратаря.
— Вообще за то время, что я в НХЛ, тут многое поменялось. В первые годы было много больших игроков, силовых приемов. Сейчас упор делается на быстроту, катание, физической борьбы стало меньше.
— И что вам нравится больше?
— Моя задача — адаптироваться под то, что есть. Чем быстрее буду это делать, тем дольше смогу играть в этой лиге.
Игорь Рабинер