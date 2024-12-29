«Пришло мое время»: Овечкин вернулся после тяжелой травмы. И забил!

«Масштаб того, что происходит с нами, невероятен. А затем вы видите, как он катается сам по себе и веселится, словно ребенок на перемене. Это забавно. Я уверен, что у молодых ребят, которые не так давно выступают в НХЛ, голова идет кругом, когда он появляется в зале, и это здорово. Приятно, что он рядом. Он добивается больших успехов, и рядом с ним его самые преданные поклонники. Его невозможно заменить. Вы не можете заменить его личность, его присутствие, все эти вещи. Его способности на льду, его результативность — нет никого, похожего на него. Я играл со многими хоккеистами. Нет ни одного человека, похожего на него», — красноречиво высказался об Овечкине его давний приятель и одноклубник Джон Карлсон.