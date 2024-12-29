«Пришло мое время»: Овечкин вернулся после тяжелой травмы. И забил!

«Вашингтон Кэпиталз» обыграли «Торонто Мейпл Лифс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Эта игра стала первой для Александра Овечкина после длительного перерыва, связанного с тяжелой травмой. Свое возвращение прославленный русский снайпер отметил голом!
Худший период в карьере
«Он вернулся!» — такими заголовками пестрила североамериканская пресса после долгожданного возвращения Александра Овечкина к полноценной работе. Пожалуй, лучшего подарка хоккейным болельщикам в канун Нового года было не придумать. Из-за тяжелой травмы 39-летний российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» пропустил порядка 40 дней, или пять с половиной недели — тот срок, который и указывали «столичные» в своем пресс-релизе о времени восстановления прославленного хоккеиста.
За это время Овечкин пропустил 16 матчей, что отныне является худшим периодом в карьере Александра в НХЛ. До сих пор самым долгим из связанных с травмой перерывов для россиянина был отрезок 15-летней давности, когда лидер «Вашингтона» не играл с 4 по 14 ноября 2009 года из-за повреждения верхней части тела, полученной в матче с «Коламбус Блю Джекетс» в результате столкновения с Джейсоном Чимерой. Всего же с учетом новых вводных данных Овечкин за всю свою энхаэловскую карьеру пропустил 75 матчей, из них 51 игра — по причине травм.
«Это был тяжелый месяц. Я тренировался, смотрел игры, но мне хотелось вернуться, играть в хоккей. В такие моменты ты всегда хочешь помочь своим товарищам по команде победить. Теперь пришло мое время. Я провожу много времени в тренажерном зале, занимаюсь на велотренажерах. Весь персонал проделал большую работу, помогая мне восстановиться. Было тяжело, но спасибо моей семье за поддержку», — прокомментировал Овечкин свое возвращение.
«Его невозможно заменить»
Злополучным для Овечкина стал матч против «Юты», который состоялся 19 ноября (по московскому времени) в Солт-Лейк-Сити. В той игре Александр оформил дубль и на тот момент вышел в единоличные лидеры снайперского зачета регулярного чемпионата НХЛ. Россиянин даже имел возможность оформить второй подряд в сезоне хет-трик, но все старания были разбиты в начале третьего периода при счете 4:2 в пользу «Вашингтона», когда в лидера «Кэпиталз» врезался канадский форвард «Юты» Джек Макбэйн. После безуспешной попытки вернуться в игру Овечкин досрочно завершил матч, а через несколько дней ему диагностировали перелом малоберцовой кости левой ноги.
Травма Ови стала трагедией для всего хоккейного мира, который внимательно следит за великой погоней россиянина за снайперским рекордом Уэйна Гретцки в «регулярках» НХЛ.
«Травма Александра оказалась очень досадной. Все сообщество НХЛ желает ему скорейшего выздоровления, чтобы он мог продолжить играть. По нашему мнению, контакт Макбэйна с Овечкиным был случайным. У Макбэйна не было никакого намерения и умысла нанести травму Александру», — говорил РИА Новости заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги Билл Дэйли.
Но особенно тревожным попадание Овечкина в лазарет было для «Вашингтона», который ранее в отсутствие россиянина добыл лишь 26 побед в чемпионатах НХЛ при 33-х поражениях. В новом сезоне «Кэпиталз» для многих сенсационно выбились в лидеры лиги как в турнирной таблице, так и по многим статистическим показателям, но было неизвестно, как команда справится без Александра. Как оказалось — весьма удачно. Без своего капитана «столичные» одержали десять побед в 16 матчах при шести поражениях, одного из которых случилось за пределами основного времени.
«Ребята отлично справились без меня. Они играют так здорово, что не знаю, какую игру я могу показать сейчас. Тренировки — это одно, но в играх другая скорость, другая интенсивность, поэтому нужно просто быть умным и играть правильно», — отметил Овечкин.
Несмотря на то, что без капитана «Вашингтон» сохранил былой настрой и по потерянным очкам метит в лидеры Столичного дивизиона и Восточной конференции, в команде уверены — отсутствие российского снайпера невозможно компенсировать.
«Масштаб того, что происходит с нами, невероятен. А затем вы видите, как он катается сам по себе и веселится, словно ребенок на перемене. Это забавно. Я уверен, что у молодых ребят, которые не так давно выступают в НХЛ, голова идет кругом, когда он появляется в зале, и это здорово. Приятно, что он рядом. Он добивается больших успехов, и рядом с ним его самые преданные поклонники. Его невозможно заменить. Вы не можете заменить его личность, его присутствие, все эти вещи. Его способности на льду, его результативность — нет никого, похожего на него. Я играл со многими хоккеистами. Нет ни одного человека, похожего на него», — красноречиво высказался об Овечкине его давний приятель и одноклубник Джон Карлсон.
Овечкин поверг Канаду в ужас
Возвращение Овечкина могло случиться ранее — еще до рождественского перерыва в Северной Америке. Но торопиться с этим и форсировать восстановление россиянина «Кэпс» не стали и приберегли силы капитана продолжение чемпионата после кратковременной паузы. Первым соперником Александра после возвращения стал «Торонто Мейпл Лифс». Ранее российский снайпер 60 раз встречался с «листьями» в чемпионатах НХЛ и забросил в их ворота 44 шайбы, в том числе 24 гола в 29 матчах в Торонто. Именно на канадской «Скоушабэнк-Арене» и состоялся долгожданный камбэк Ови.
«Наблюдая за ним издалека, тренирую я или просто смотрю, вижу, что он действительно любит игру, любит забивать голы, и он способен делать это множеством разных способов. Вы можете “висеть” на нем, но он все равно достанет клюшкой шайбу и отправит ее в ворота. Он один из лучших снайперов всех времен, мы все это знаем. Нам необходимо опекать его, играть с ним плотно», — предвосхищал встречу с Овечкиным наставник «Торонто» Крейг Беруби.
Это требование своего тренера игроки «Мейпл Лифс» выполняли с переменным успехом. Овечкин начал матч в Торонто с самого стартового вбрасывания, появившись в привычном для себя звене с Диланом Строумом и белорусом Алексеем Протасом. Россиянин был номинально заявлен левым крайним форвардом, но — как и по ходу всей «регулярки» — периодически играл и справа. Александр в основном создавал моменты для своих партнеров, нежели сам атаковал чужие ворота. Чего стоит его пас на Строума в третьем периоде, когда канадец замешкался и не смог забить из выгоднейшей позиции из слота.
Но своего момента Ови дождался. Он случился уже в самом конце матча, когда его исход был предопределен, а «Торонто» в надежде спасти игру освободил ворота ради шестого полевого игрока. Алексей Протас мог вполне и сам бросить, но уважил капитана и сделал ему прекрасную передачу. Александру оставалось только догнать шайбу и спокойно отправить ее в сетку, с чем опытнейший голеадор успешно справился.
Для Овечкина этот гол в пустые ворота стал 60-м в карьере в чемпионатах НХЛ. По этому показателю россиянин давно является рекордсменом лиги, опережая идущего на втором месте Уэйна Гретцки на четыре подобных гола. Если же говорить о главном рекорде в истории, то Ови подобрался к нему еще на один шаг. Теперь в активе у российского нападающего 869 шайб! До повторения снайперского рекорда Гретцки Александру осталось «наколотить» 25 голов. Чтобы стать лучшим в истории — 26 голов.
«Вашингтон» же уверенно обыграл «Торонто» на выезде со счетом 5:2. До Нового года «Кэпиталз» проведут еще два матч: в ночь на 30 декабря (по московскому времени) «столичные» сыграют в гостях у «Детройт Ред Уингз», а вечером 31 декабря примут «Бостон Брюинз». Ждем голов в исполнении Овечкина!
Андрей Сенченко