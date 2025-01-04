Гол Кросби и ассист Малкина не помогли «Питтсбургу» уйти от поражения в матче с «Флоридой»

В составе победителей заброшенные шайбы в свой актив записали Густав Форслинг и Мэттью Ткачук, Александр Барков отметился результативной передачей.
У гостей в сегодняшнем матче забивали Сидни Кросби и Рикард Ракелль. Российский форвард Евгений Малкин отметился результативной передачей.
Таким образом, основное время и овертайм завершились с ничейным счётом 2:2. В серии послематчевых буллитов сильнее оказались хозяева, победный бросок на счету Сэма Райнхарта.
«Флорида» идёт четвёртой на Востоке с 50 очками. «Питтсбург» с 40 очками расположился на девятой строчке.