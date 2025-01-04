Гол Кросби и ассист Малкина не помогли «Питтсбургу» уйти от поражения в матче с «Флоридой»

Сегодня, в ночь с 3 на 4 января мск, на льду «Амерант Банк Арены» в Санрайзе (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Флорида Пантерз» и «Питтсбург Пингвинз», победу в котором одержали хозяева со счётом 3:2 после серии буллитов.