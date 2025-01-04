Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гол Кросби и ассист Малкина не помогли «Питтсбургу» уйти от поражения в матче с «Флоридой»

Сегодня, в ночь с 3 на 4 января мск, на льду «Амерант Банк Арены» в Санрайзе (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Флорида Пантерз» и «Питтсбург Пингвинз», победу в котором одержали хозяева со счётом 3:2 после серии буллитов.

Источник: Getty Images

В составе победителей заброшенные шайбы в свой актив записали Густав Форслинг и Мэттью Ткачук, Александр Барков отметился результативной передачей.

У гостей в сегодняшнем матче забивали Сидни Кросби и Рикард Ракелль. Российский форвард Евгений Малкин отметился результативной передачей.

Таким образом, основное время и овертайм завершились с ничейным счётом 2:2. В серии послематчевых буллитов сильнее оказались хозяева, победный бросок на счету Сэма Райнхарта.

«Флорида» идёт четвёртой на Востоке с 50 очками. «Питтсбург» с 40 очками расположился на девятой строчке.

Флорида
3:2
0:0, 1:1, 1:1, 0:0
Б
Питтсбург
Хоккей, НХЛ, Неделя 14
4.01.2025, 03:00 (МСК UTC+3)
Amerant Bank Arena, 19543 зрителя
Главные тренеры
Пол Морис
Майк Салливан
Вратари
Спенсер Найт
(Спенсер Найт)
Тристан Джерри
(Тристан Джерри)
1-й период
09:18
Сэм Райнхарт
09:18
Сэм Райнхарт
2-й период
20:36
Густав Форслинг
(Александр Барков, Сэм Райнхарт)
22:16
Эй Джей Грир
31:04
Эй Джей Грир
31:04
Эй Джей Грир
31:09
Сидни Кросби
(Брайан Раст, Мэтт Грызлик)
34:38
Мэттью Ткачак
34:38
Мэттью Ткачак
34:38
Эван Родригес
34:38
Брайан Раст
34:38
Рикард Ракелль
34:38
Майкл Бантинг
39:56
Маркус Петтерссон
3-й период
46:57
Пьер-Оливье Жозеф
48:48
Мэттью Ткачак
(Картер Верхэге, Адам Боквист)
49:08
Аарон Экблад
57:59
Сэм Беннетт
59:20
Рикард Ракелль
(Майкл Бантинг, Евгений Малкин)
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Сэм Райнхарт
(Флорида)
Лучшие игроки матча
Статистика
28
Штрафное время
10
3
Игра в большинстве
7
1
Голы в большинстве
2
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Флорида
Питтсбург
НХЛ: таблица и календарь