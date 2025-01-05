Нападающий «Сан-Хосе» Коваленко забросил дебютную шайбу за клуб в НХЛ

В составе победителей шайбы забросили Николай Коваленко (18-я минута), Маклин Селебрини (42), Коди Сеси (60). У «Нью-Джерси» отличились Нико Хишир (25) и Пол Коттер (46).
Коваленко забросил дебютную шайбу за «Сан-Хосе». Российский нападающий перешел в клуб 9 декабря в результате обмена из «Колорадо». Всего в текущем сезоне, который является дебютным для игрока, Коваленко провел 39 матчей, в которых забросил 5 шайб и отдал 9 голевых передач. Нападающий «Сан-Хосе» Клим Костин не набрал очков, голкипер хозяев Ярослав Аскаров отразил 28 из 30 бросков.
«Сан-Хосе» занимает последнее, восьмое место в Тихоокеанском дивизионе, команда набрала 32 очка в 42 матчах. «Нью-Джерси» идет на втором месте в Столичном дивизионе с 51 очком после 42 игр. В следующем матче «Сан-Хосе» примет «Вегас» 8 января, «Нью-Джерси» 7 января на выезде сыграет с «Сиэтлом».