Нападающий «Сан-Хосе» Коваленко забросил дебютную шайбу за клуб в НХЛ

Коваленко забросил дебютную шайбу за «Сан-Хосе». Российский нападающий перешел в клуб 9 декабря в результате обмена из «Колорадо». Всего в текущем сезоне, который является дебютным для игрока, Коваленко провел 39 матчей, в которых забросил 5 шайб и отдал 9 голевых передач. Нападающий «Сан-Хосе» Клим Костин не набрал очков, голкипер хозяев Ярослав Аскаров отразил 28 из 30 бросков.