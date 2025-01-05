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Нападающий «Сан-Хосе» Коваленко забросил дебютную шайбу за клуб в НХЛ

ВАШИНГТОН, 5 января. /ТАСС/. «Сан-Хосе» дома со счетом 3:2 обыграл «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Источник: Reuters

В составе победителей шайбы забросили Николай Коваленко (18-я минута), Маклин Селебрини (42), Коди Сеси (60). У «Нью-Джерси» отличились Нико Хишир (25) и Пол Коттер (46).

Коваленко забросил дебютную шайбу за «Сан-Хосе». Российский нападающий перешел в клуб 9 декабря в результате обмена из «Колорадо». Всего в текущем сезоне, который является дебютным для игрока, Коваленко провел 39 матчей, в которых забросил 5 шайб и отдал 9 голевых передач. Нападающий «Сан-Хосе» Клим Костин не набрал очков, голкипер хозяев Ярослав Аскаров отразил 28 из 30 бросков.

«Сан-Хосе» занимает последнее, восьмое место в Тихоокеанском дивизионе, команда набрала 32 очка в 42 матчах. «Нью-Джерси» идет на втором месте в Столичном дивизионе с 51 очком после 42 игр. В следующем матче «Сан-Хосе» примет «Вегас» 8 января, «Нью-Джерси» 7 января на выезде сыграет с «Сиэтлом».

Сан-Хосе
3:2
1:0, 0:1, 2:1
Нью-Джерси
Хоккей, НХЛ, Неделя 14
5.01.2025, 00:05 (МСК UTC+3)
SAP Center, 17435 зрителей
Главные тренеры
Райан Варсофски
Шелдон Киф
Вратари
Ярослав Аскаров
Якоб Маркстрем
1-й период
00:26
Йонас Зигенталер
15:29
Бренден Диллон
17:40
Николай Коваленко
(Вильям Эклунд, Люк Канин)
2-й период
22:32
Маклин Селебрини
24:19
Нико Хишир
(Джек Хьюз, Йеспер Братт)
25:51
Йонас Зигенталер
29:03
Нико Хишир
30:27
Командный штраф
3-й период
41:53
Маклин Селебрини
(Уилл Смит, Коллин Граф)
45:07
Пол Коттер
(Люк Хьюз)
59:35
Коди Сиси
(Александр Веннберг)
Лучшие игроки матча
Статистика
4
Штрафное время
8
4
Игра в большинстве
2
0
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Сан-Хосе
Нью-Джерси
НХЛ: таблица и календарь