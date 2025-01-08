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Форвард «Коламбуса» Воронков оформил четвертый дубль в сезоне НХЛ

Его одноклубник Кирилл Марченко отметился двумя результативными передачами в матче против «Питтсбурга».

Источник: Reuters

НЬЮ-ЙОРК, 8 января. /ТАСС/. «Коламбус» обыграл «Питтсбург» в выездном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) со счетом 4:3 после серии буллитов.

У гостей шайбы забросили Дмитрий Воронков (4-я и 53-я минуты), Адам Фантилли (58).

У хозяев отличились Майкл Бантинг (21), Рикард Ракелль (41, 51). Победный буллит у «Коламбуса» забил Кент Джонсон, штрафной бросок также реализовал Кирилл Марченко, на счету которого в этой встрече две голевые передачи.

Воронков забросил 17 шайб в текущем сезоне, этот дубль стал для него четвертым в нынешнем регулярном чемпионате НХЛ. В последний раз он дважды отличился в ночь на 5 января в матче с «Сент-Луисом» (6:4).

«Коламбус» после 41 матча идет на четвертом месте в Столичном дивизионе с 42 очками, «Питтсбург» с 42 очками в 42 играх занимает пятую строчку в дивизионе. В следующем матче «Коламбус» примет в ночь на 10 января «Сиэтл», «Питтсбург» в этот же день проведет домашнюю встречу против «Эдмонтона».

Форвард «Далласа» Евгений Дадонов забил гол и отдал результативную передачу в выездном матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» (5:4 в овертайме).

Три голевых паса записал на свой счет нападающий хозяев Артемий Панарин. Нападающий «Каролины» Андрей Свечников в выездном матче с «Тампой» (2:3) забросил 13-ю шайбу в сезоне, форвард хозяев Никита Кучеров отметился результативной передачей. Вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 30 бросков, голкипер «Каролины» Петр Кочетков совершил 31 сейв. Нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич забил гол в гостевой встрече против «Миннесоты» (4:6).

Питтсбург
3:4
0:1, 1:0, 2:2, 0:0
Б
Коламбус
Хоккей, НХЛ, Неделя 15
8.01.2025, 03:00 (МСК UTC+3)
PPG Paints Arena, 16060 зрителей
Главные тренеры
Майк Салливан
Дин Эвасон
Вратари
Тристан Джерри
Элвис Мерзликинс
(Элвис Мерзликинс)
1-й период
02:53
Эрик Карлссон
03:20
Дмитрий Воронков
(Шон Монахэн, Кирилл Марченко)
19:08
Дмитрий Воронков
2-й период
20:51
Майкл Бантинг
(Сидни Кросби, Эрик Карлссон)
3-й период
40:24
Рикард Ракелль
(Эрик Карлссон, Мэтт Грызлик)
50:09
Рикард Ракелль
(Сидни Кросби)
52:05
Дмитрий Воронков
(Кирилл Марченко, Адам Фантилли)
56:09
Блэйк Лизотт
57:24
Адам Фантилли
(Кент Джонсон, Зак Веренски)
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Кент Джонсон
(Коламбус)
Лучшие игроки матча
Статистика
4
Штрафное время
2
1
Игра в большинстве
2
1
Голы в большинстве
2
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Питтсбург
Коламбус
Сент-Луис
Миннесота
Тампа-Бэй
Каролина
Рейнджерс
Даллас
НХЛ: таблица и календарь