Форвард «Коламбуса» Воронков оформил четвертый дубль в сезоне НХЛ

НЬЮ-ЙОРК, 8 января. /ТАСС/. «Коламбус» обыграл «Питтсбург» в выездном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) со счетом 4:3 после серии буллитов.
У гостей шайбы забросили Дмитрий Воронков (4-я и 53-я минуты), Адам Фантилли (58).
У хозяев отличились Майкл Бантинг (21), Рикард Ракелль (41, 51). Победный буллит у «Коламбуса» забил Кент Джонсон, штрафной бросок также реализовал Кирилл Марченко, на счету которого в этой встрече две голевые передачи.
Воронков забросил 17 шайб в текущем сезоне, этот дубль стал для него четвертым в нынешнем регулярном чемпионате НХЛ. В последний раз он дважды отличился в ночь на 5 января в матче с «Сент-Луисом» (6:4).
«Коламбус» после 41 матча идет на четвертом месте в Столичном дивизионе с 42 очками, «Питтсбург» с 42 очками в 42 играх занимает пятую строчку в дивизионе. В следующем матче «Коламбус» примет в ночь на 10 января «Сиэтл», «Питтсбург» в этот же день проведет домашнюю встречу против «Эдмонтона».
Форвард «Далласа» Евгений Дадонов забил гол и отдал результативную передачу в выездном матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» (5:4 в овертайме).
Три голевых паса записал на свой счет нападающий хозяев Артемий Панарин. Нападающий «Каролины» Андрей Свечников в выездном матче с «Тампой» (2:3) забросил 13-ю шайбу в сезоне, форвард хозяев Никита Кучеров отметился результативной передачей. Вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 30 бросков, голкипер «Каролины» Петр Кочетков совершил 31 сейв. Нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич забил гол в гостевой встрече против «Миннесоты» (4:6).