Форвард «Коламбуса» Воронков оформил четвертый дубль в сезоне НХЛ

«Коламбус» после 41 матча идет на четвертом месте в Столичном дивизионе с 42 очками, «Питтсбург» с 42 очками в 42 играх занимает пятую строчку в дивизионе. В следующем матче «Коламбус» примет в ночь на 10 января «Сиэтл», «Питтсбург» в этот же день проведет домашнюю встречу против «Эдмонтона».