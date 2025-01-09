В «Монреале» растет новый суперзащитник. Американский гений отберет «Колдер» у Мичкова?

Прежде чем попасть в Университет Бостона, Лэйн прошел американскую программу подготовки хоккеистов (USNTDP). Ее успешность легко оценить по последним результатам США на МЧМ. Три из пяти прошлых турниров закончились для звездно-полосатых золотыми медалями. Хатсон доминировал среди сверстников, успешно провел два года в NCAA, а теперь ворвался с двух ног в НХЛ и удивляет результативностью в лучшей лиге мира. Лэйн играет не по годам зрело и смело. Сольные проходы и умение разогнать атаку становятся фишкой защитника «Монреаля». Не обходилось без ошибок и диких привозов, но с таким стилем они неизбежны.