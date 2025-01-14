Попавший в аварию хоккеист «Монреаля» Хейнеман пропустит от трех до четырех недель

В ночь на 15 января «Монреаль» проведет гостевую встречу против «Юты» в регулярном чемпионате НХЛ.
«Эмиль Хейнеман вчера попал в дорожно-транспортное происшествие как пешеход. Хоккеист получил травму верхней части тела и пропустит три-четыре недели», — говорится в заявлении клуба.
Хейнеману 23 года, он выступает за «Монреаль» с сезона-2023/24. В 2020 году он был выбран во втором раунде драфта НХЛ под общим 43 номером клубом «Флорида». В текущем сезоне он провел 41 матч, в котором набрал 17 (10+7) очков по системе «гол+пас».