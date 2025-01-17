Форвард «Тампы» Кучеров продлил результативную серию в НХЛ до семи матчей

«Тампа» занимает третье место в турнирной таблице Атлантического дивизиона, в 43 матчах набрав 51 очко. «Анахайм» в Тихоокеанском дивизионе идет шестым с 42 очками после 45 встреч. В следующем матче в ночь на 19 января по московскому времени «Тампа» примет «Детройт», «Анахайм» в тот же день сыграет на выезде с «Флоридой».