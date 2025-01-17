Форвард «Тампы» Кучеров продлил результативную серию в НХЛ до семи матчей

НЬЮ-ЙОРК, 17 января. /ТАСС/. «Тампа» обыграла «Анахайм» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) со счетом 4:3 после серии буллитов.
У победителей шайбы забросили Энтони Сирелли (15-я минута), Джейк Гюнцель (23), Брэйден Пойнт (36), у проигравших — Трой Терри (7), Лео Карлссон (32), Робби Фаббри (50). Победный буллит реализовал Гюнцель.
Нападающий «Тампы» Никита Кучеров отметился двумя голевыми передачами и тем самым продлил результативную серию до семи матчей. На счету 31-летнего россиянина 65 очков по системе «гол + пас» (20 + 45), он занимает третье место в списке бомбардиров текущего регулярного чемпионата. Его одноклубник вратарь Андрей Василевский отразил 34 броска. Защитник «Анахайма» Павел Минтюков провел 100-й матч в НХЛ, россиянин в этой встрече записал на свой счет голевой пас.
«Тампа» занимает третье место в турнирной таблице Атлантического дивизиона, в 43 матчах набрав 51 очко. «Анахайм» в Тихоокеанском дивизионе идет шестым с 42 очками после 45 встреч. В следующем матче в ночь на 19 января по московскому времени «Тампа» примет «Детройт», «Анахайм» в тот же день сыграет на выезде с «Флоридой».
Нападающий «Детройта» Владимир Тарасенко отдал голевую передачу в выездном матче с «Флоридой» (5:2). У хозяев результативным пасом отметился защитник Дмитрий Куликов, вратарь Сергей Бобровский отразил 11 бросков и был заменен после четырех пропущенных шайб.
Лучший снайпер «Коламбуса» Кирилл Марченко продлил результативную серию до шести встреч, записав на свой счет голевую передачу в домашнем матче с «Сан-Хосе» (4:1). Вратарь гостей Александр Георгиев отразил 30 бросков.
Нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков сделал результативный пас в выездном матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (5:3), вратарь хозяев Илья Сорокин отразил 19 бросков. На счету Мичкова 32 (13 + 19) очка по системе «гол + пас», он на четыре балла отстает от лучшего бомбардира среди новичков лиги защитника Лэйна Хатсона из «Монреаля».
Форвард «Далласа» Евгений Дадонов отдал голевую передачу в домашней встрече с «Монреалем» (1:3).