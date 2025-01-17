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Форвард «Тампы» Кучеров продлил результативную серию в НХЛ до семи матчей

Россиянин отметился двумя голевыми передачами в матче с «Анахаймом».

Источник: Reuters

НЬЮ-ЙОРК, 17 января. /ТАСС/. «Тампа» обыграла «Анахайм» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) со счетом 4:3 после серии буллитов.

Хоккей
НХЛ 2024-2025
Неделя 16, 17.01.2025, 3:00
Тампа-Бэй
4
Анахайм
3

У победителей шайбы забросили Энтони Сирелли (15-я минута), Джейк Гюнцель (23), Брэйден Пойнт (36), у проигравших — Трой Терри (7), Лео Карлссон (32), Робби Фаббри (50). Победный буллит реализовал Гюнцель.

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров отметился двумя голевыми передачами и тем самым продлил результативную серию до семи матчей. На счету 31-летнего россиянина 65 очков по системе «гол + пас» (20 + 45), он занимает третье место в списке бомбардиров текущего регулярного чемпионата. Его одноклубник вратарь Андрей Василевский отразил 34 броска. Защитник «Анахайма» Павел Минтюков провел 100-й матч в НХЛ, россиянин в этой встрече записал на свой счет голевой пас.

Хоккей
НХЛ 2024-2025
Неделя 16, 17.01.2025, 3:00
Флорида
2
Детройт
5

«Тампа» занимает третье место в турнирной таблице Атлантического дивизиона, в 43 матчах набрав 51 очко. «Анахайм» в Тихоокеанском дивизионе идет шестым с 42 очками после 45 встреч. В следующем матче в ночь на 19 января по московскому времени «Тампа» примет «Детройт», «Анахайм» в тот же день сыграет на выезде с «Флоридой».

Нападающий «Детройта» Владимир Тарасенко отдал голевую передачу в выездном матче с «Флоридой» (5:2). У хозяев результативным пасом отметился защитник Дмитрий Куликов, вратарь Сергей Бобровский отразил 11 бросков и был заменен после четырех пропущенных шайб.

Хоккей
НХЛ 2024-2025
Неделя 16, 17.01.2025, 3:00
Коламбус
4
Сан-Хосе
1

Лучший снайпер «Коламбуса» Кирилл Марченко продлил результативную серию до шести встреч, записав на свой счет голевую передачу в домашнем матче с «Сан-Хосе» (4:1). Вратарь гостей Александр Георгиев отразил 30 бросков.

Нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков сделал результативный пас в выездном матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (5:3), вратарь хозяев Илья Сорокин отразил 19 бросков. На счету Мичкова 32 (13 + 19) очка по системе «гол + пас», он на четыре балла отстает от лучшего бомбардира среди новичков лиги защитника Лэйна Хатсона из «Монреаля».

Форвард «Далласа» Евгений Дадонов отдал голевую передачу в домашней встрече с «Монреалем» (1:3).

Айлендерс
3:5
1:0, 0:3, 2:2
Филадельфия
Хоккей, НХЛ, Неделя 16
17.01.2025, 03:30 (МСК UTC+3)
UBS Arena, 15761 зритель
Главные тренеры
Патрик Руа
Джон Торторелла
Вратари
Илья Сорокин
(Илья Сорокин, Илья Сорокин, Илья Сорокин)
Самуэль Эрссон
1-й период
02:48
Деннис Чоловски
07:22
Кэмерон Йорк
09:21
Бо Хорват
(Брок Нельсон)
10:30
Джоэл Фараби
2-й период
25:15
Шон Кутюрье
(Джоэл Фараби, Матвей Мичков)
26:15
Деннис Чоловски
28:21
Расмус Ристолайнен
29:29
Гарнет Хэтэуэй
(Трэвис Санхейм, Трэвис Конекны)
33:41
Морган Фрост
(Трэвис Конекны, Оуэн Типпетт)
34:16
Скотт Мэйфилд
3-й период
40:30
Мэтью Барзал
(Ноа Добсон)
43:14
Деннис Чоловски
45:16
Кэмерон Йорк
(Джоэл Фараби, Шон Кутюрье)
56:24
Скотт Лотон
57:16
Андерс Ли
(Кайл Палмиери, Бо Хорват)
58:48
Ноа Кэйтс
(Трэвис Конекны)
Лучшие игроки матча
Статистика
8
Штрафное время
8
4
Игра в большинстве
4
2
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Тампа-Бэй
Анахайм
Детройт
Флорида
Коламбус
Сан-Хосе
Филадельфия
Айлендерс
Даллас
Монреаль
НХЛ: таблица и календарь