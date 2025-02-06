«Лос-Анджелес» обыграл «Монреаль» в НХЛ. Гавриков прервал безголевую серию из 34 матчей

ВАШИНГТОН, 6 февраля. /ТАСС/. «Лос-Анджелес» дома со счетом 6:3 обыграл «Монреаль» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей шайбы забросили Владислав Гавриков (2-я минута), Уоррен Фёгеле (26), Брандт Кларк (41), Кевин Фиала (51, 54), Тревор Мур (58). У «Монреаля» отличились Майкл Мэтсон (24), Александр Каррье (44), Логан Майлу (54).
Гавриков прервал безголевую серию из 34 матчей. Также он отметился результативной передачей. Защитник «Лос-Анджелеса» набрал 19 очков (3 гола + 16 передач) в 51 матче сезона.
«Лос-Анджелес» идет на третьем месте турнирной таблицы Тихоокеанского дивизиона с 62 очками после 51 матча. «Монреаль» идет на седьмом месте Атлантического дивизиона, команда набрала 55 очков после 54 встреч. В следующем матче «Лос-Анджелес» примет «Даллас» 8 февраля, «Монреаль» в этот же день дома сыграет с «Нью-Джерси».
В другом матче игрового дня «Эдмонтон» на выезде в овертайме со счетом 4:3 переиграл «Чикаго». По одной голевой передаче сделали нападающий «Эдмонтона» Василий Подколзин и защитник «Чикаго» Илья Михеев.