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«Лос-Анджелес» обыграл «Монреаль» в НХЛ. Гавриков прервал безголевую серию из 34 матчей

Россиянин также отметился голевой передачей.

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 6 февраля. /ТАСС/. «Лос-Анджелес» дома со счетом 6:3 обыграл «Монреаль» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Владислав Гавриков (2-я минута), Уоррен Фёгеле (26), Брандт Кларк (41), Кевин Фиала (51, 54), Тревор Мур (58). У «Монреаля» отличились Майкл Мэтсон (24), Александр Каррье (44), Логан Майлу (54).

Гавриков прервал безголевую серию из 34 матчей. Также он отметился результативной передачей. Защитник «Лос-Анджелеса» набрал 19 очков (3 гола + 16 передач) в 51 матче сезона.

Хоккей
НХЛ 2024-2025
Неделя 19, 6.02.2025, 6:30
Лос-Анджелес
6
Монреаль
3

«Лос-Анджелес» идет на третьем месте турнирной таблицы Тихоокеанского дивизиона с 62 очками после 51 матча. «Монреаль» идет на седьмом месте Атлантического дивизиона, команда набрала 55 очков после 54 встреч. В следующем матче «Лос-Анджелес» примет «Даллас» 8 февраля, «Монреаль» в этот же день дома сыграет с «Нью-Джерси».

В другом матче игрового дня «Эдмонтон» на выезде в овертайме со счетом 4:3 переиграл «Чикаго». По одной голевой передаче сделали нападающий «Эдмонтона» Василий Подколзин и защитник «Чикаго» Илья Михеев.

Чикаго
3:4
0:0, 1:1, 2:2
ОТ
Эдмонтон
Хоккей, НХЛ, Неделя 19
6.02.2025, 05:30 (МСК UTC+3)
United Center
Главные тренеры
Люк Ричардсон
Крис Ноблаух
Вратари
Арвид Содерблум
Кэлвин Пикар
1-й период
03:38
Лэндон Слаггерт
2-й период
25:50
Коннор Бедард
28:51
Виктор Арвидссон
(Маттиас Янмарк, Бретт Кулак)
34:50
Коннор Бедард
39:54
Лукас Райхель
(Илья Михеев, Теуво Терявяйнен)
3-й период
41:11
Джефф Скиннер
(Леон Драйзайтль, Василий Подколзин)
48:18
Леон Драйзайтль
(Джефф Скиннер)
51:05
Василий Подколзин
52:12
Райан Донато
(Коннор Бедард, Теуво Терявяйнен)
56:16
Алек Мартинес
(Райан Донато)
Овертайм
61:18
Командный штраф
61:36
Зак Хаймэн
(Коннор Макдэвид, Эван Бушар)
Лучшие игроки матча
Статистика
8
Штрафное время
2
1
Игра в большинстве
4
1
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Лос-Анджелес
Монреаль
Эдмонтон
Чикаго
НХЛ: таблица и календарь