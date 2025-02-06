«Лос-Анджелес» обыграл «Монреаль» в НХЛ. Гавриков прервал безголевую серию из 34 матчей

«Лос-Анджелес» идет на третьем месте турнирной таблицы Тихоокеанского дивизиона с 62 очками после 51 матча. «Монреаль» идет на седьмом месте Атлантического дивизиона, команда набрала 55 очков после 54 встреч. В следующем матче «Лос-Анджелес» примет «Даллас» 8 февраля, «Монреаль» в этот же день дома сыграет с «Нью-Джерси».