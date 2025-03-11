Маккиннон стал сотым игроком в истории НХЛ, набравшим 1000 очков

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон преодолел отметку в 1000 набранных очков за карьеру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
В ночь на вторник канадский форвард оформил две голевые передачи в домашнем матче против «Чикаго Блэкхокс» (3:0). Теперь на его счету 1001 очко (362 гола + 639 передач). Он стал сотым игроком в истории НХЛ, кому удалось преодолеть отметку в 1000 набранных результативных баллов, и третьим из «Колорадо». Рекордсменом лиги по этому показателю является Уэйн Гретцки (2857; 894+1963).
«Я думаю, это здорово. Круто добиваться подобного с товарищами по команде, коллективом. Хочется командного успеха, вместе праздновать рекорды, победы. А это достижение только для меня, но это долгий путь, были взлеты и падения, и, безусловно, это крутой момент», — сказал Маккиннон.
Маккиннону 29 лет, он является обладателем Кубка Стэнли, а также «Колдер Трофи», «Леди Бинг Трофи», «Тед Линдсей Эворд» и «Харт Трофи».