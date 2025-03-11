Маккиннон стал сотым игроком в истории НХЛ, набравшим 1000 очков

В ночь на вторник канадский форвард оформил две голевые передачи в домашнем матче против «Чикаго Блэкхокс» (3:0). Теперь на его счету 1001 очко (362 гола + 639 передач). Он стал сотым игроком в истории НХЛ, кому удалось преодолеть отметку в 1000 набранных результативных баллов, и третьим из «Колорадо». Рекордсменом лиги по этому показателю является Уэйн Гретцки (2857; 894+1963).